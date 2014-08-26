В Тюмени появится монумент в честь покорителей местной земли

В Тюмени заложили камень на месте будущего монумента «Молодым покорителям земли тюменской».
«Быть комсомольцем — не только состоять в этой общественной организации, это состояние души»,- об этом заявил врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев на праздничных мероприятиях, посвященных 95-летнему юбилею тюменского комсомола, который отмечают в областной столице 26 августа. Комсомольцы разных лет собрались в сквере Семена Пацко, где состоялась торжественная закладка камня на месте будущего памятника «Молодым покорителям земли тюменской».
Обращаясь к участникам памятного события, Владимир Якушев напомнил, что региональное правительство поддержало инициативу общественной организации «Комсомольское братство» по установке памятника комсомольцам, которые принимали самое активное участие в развитии Тюменской области, создании мощного топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.
«Сегодня мы сделали первый шаг в воплощении этой идеи — заложили камень на месте будущего монумента. И очень верно, что он расположится здесь, в сквере около железнодорожного вокзала. Именно отсюда тысячи добровольцев, участников комсомольских ударных отрядов уезжали на освоение Крайнего Севера»,- отметил Владимир Якушев.
Он также добавил, что будущий памятник «Молодым покорителям земли тюменской»- это символ того, что может сделать молодежь на благо страны, и пример для молодого поколения — насколько велика их роль в создании будущего России. Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов отметил, что через пять лет тюменский комсомол будет отмечать свое столетие.
«Сегодня комсомольское братство сохраняет лучшие традиции этого движения и передает память о его героических страницах и опыт молодому поколению. А нашим преемникам, которые подхватили эстафету по освоению Западной Сибири, сегодня есть что продолжать. Это и строительство Северного широтного хода, освоение северного морского пути и Арктики»,- сказал он. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 95-летнего юбилея, продолжились в сквере Комсомольский. Здесь вспоминали историю комсомольского движения на тюменской земле.
Тех, кто уходил добровольцем на фронт защищать страну, тех, кто ковал победу в тылу, а также комсомольцев середины прошлого века, покорявших северные просторы Западной Сибири. «Тысячи молодых людей из разных уголков страны приезжали на тюменскую землю, осваивали месторождения, строители в бескрайней тайге и тундре новые предприятия, города и поселки, создавали мощнейший в мире ТЭК, который и сегодня является основой экономики России»,- отметил врио губернатора.
Он поблагодарил комсомольцев всех поколений за их вклад в развитие Тюменской области, за то, что они по-прежнему активны, неравнодушны и всегда готовы откликнуться на доброе дело. Освоение тюменского Севера в середине прошлого века стало одной из ярких и звездных страниц истории комсомола. В те годы вся большая Тюменская область превратилась во Всесоюзную ударную комсомольскую стройку № 1. Только за полтора десятка лет на тюменскую землю прибыло одиннадцать Всесоюзных ударных комсомольских отрядов. Они участвовали в строительстве гиганта нефтехимии на Иртыше — Тобольского нефтехимического комбината, линий железной дороги, создании северных городов и вахтовых посёлков, строительстве в них жилья и объектов соцкультбыта, обустройстве месторождений, сооружении системы газопроводов, в том числе знаменитого трансконтинентального газопровода «Дружба», сообщает пресс-служба губернатора администрации тюменской области.
Благодаря усилиям комсомольцев строительство многих сложнейших объектов завершалось в кратчайшие сроки, интенсивно осваивались труднопроходимые районы Западной Сибири, нефтяные и газовые месторождения. Многие из участников Всесоюзных ударных комсомольских отрядов остались жить и работать в регионе и составили костяк прославленных молодёжных коллективов различных предприятий. За заслуги комсомольцев в освоении нефтяных и газовых месторождений, активную работу по воспитанию молодёжи Тюменская областная комсомольская организация была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Фото: http://thebestofrussia.ru