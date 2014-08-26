В Тюмени появится монумент в честь покорителей местной земли

Он поблагодарил комсомольцев всех поколений за их вклад в развитие Тюменской области, за то, что они по-прежнему активны, неравнодушны и всегда готовы откликнуться на доброе дело. Освоение тюменского Севера в середине прошлого века стало одной из ярких и звездных страниц истории комсомола. В те годы вся большая Тюменская область превратилась во Всесоюзную ударную комсомольскую стройку № 1. Только за полтора десятка лет на тюменскую землю прибыло одиннадцать Всесоюзных ударных комсомольских отрядов. Они участвовали в строительстве гиганта нефтехимии на Иртыше — Тобольского нефтехимического комбината, линий железной дороги, создании северных городов и вахтовых посёлков, строительстве в них жилья и объектов соцкультбыта, обустройстве месторождений, сооружении системы газопроводов, в том числе знаменитого трансконтинентального газопровода «Дружба», сообщает пресс-служба губернатора администрации тюменской области.