Тюменцы показали класс в авиамодельном спорте

К соревнованиям допускались экипажи, прошедшие отбор на этапах кубка России, а также обладатели звания «Заслуженный мастер спорта». Титул Чемпиона России 2014 года получил призер чемпионатов мира и Европы, пилот Тульской ООО «ФАМС» Александр Шалаев, добившийся этого успеха вместе с механиком Александром Беловым.