Тюменцы показали класс в авиамодельном спорте

В турнире состязались 44 экипажа из 13 регионов России. Сборную Тюменской области представили 10 спортсменов в составе шести экипажей, в том числе три экипажа с пилотами-юношами.
К соревнованиям допускались экипажи, прошедшие отбор на этапах кубка России, а также обладатели звания «Заслуженный мастер спорта». Титул Чемпиона России 2014 года получил призер чемпионатов мира и Европы, пилот Тульской ООО «ФАМС» Александр Шалаев, добившийся этого успеха вместе с механиком Александром Беловым.
Второе место занял представитель спортивного клуба Московского авиационного института, вице-президент федерации авиамодельного спорта Игорь Трифанов, третьим стал Андрей Буцневич из Самары. Среди пилотов-юношей весь пьедестал почета заняли спортсмены из Тюменской области. Золотую медаль соревнований завоевал неоднократный победитель этапов Кубка России Вадим Мицих. Второе место было присуждено Константину Попову, третьим стал Владислав Мартынов.
Представители Московского авиационного института стали первыми в командном зачете Чемпионата России 2014, вторую ступень пьедестала заняли авиамоделисты Тульской области. Сборная Тюменской области успешно выступила в командном зачете, заняв третье место, сообщает пресс-служба ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи».
Фото: http://fas-vyborg.ucoz.ru