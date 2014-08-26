Тюменец пытался напиться бесплатно

Проведя комплекс оперативных мероприятий, участковый уполномоченный уже через несколько часов установил личность возможного подозреваемого, а к вечеру и его местонахождение. Уже в отделе полиции в процессе работы с 42 — летним подозреваемым было установлено, что безработный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло окна магазина, проник внутрь и похитил несколько бутылок алкогольной продукции.