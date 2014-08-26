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Тюменец пытался напиться бесплатно

26 августа 2014, 12:42
26 августа рано утром в шестой отдел полиции поступило сообщение о краже из магазина продуктов питания.
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Тюмень

На место незамедлительно был направлен участковый уполномоченный, который обслуживает данную территорию. Сотрудник полиции сразу опросил продавца магазина, которая и обнаружила проникновение. Также в течение нескольких минут были установлены свидетели, которые в ночное время видели нетрезвого гражданина, бесцельно находящегося в районе магазина.

Проведя комплекс оперативных мероприятий, участковый уполномоченный уже через несколько часов установил личность возможного подозреваемого, а к вечеру и его местонахождение. Уже в отделе полиции в процессе работы с 42 — летним подозреваемым было установлено, что безработный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло окна магазина, проник внутрь и похитил несколько бутылок алкогольной продукции.

В отношении подозреваемого в данном преступлении жителя поселка Березняковский возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Сотрудники тюменской полиции напоминают предпринимателям о том, что подобные объекты требуют дополнительных мер предосторожности. В частности установку каких-либо охранных систем для своевременного реагирования на совершение преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Фото: http://www.dvinainform.ru

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