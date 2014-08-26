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Школы Тюмени к встрече учеников готовы

26 августа 2014, 18:03
О готовности образовательных учреждений Тюменской области к новому учебному году на заседании Президиума правительства Тюменской области доложила первый заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь.
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Тюмень

1 сентября в школы области придут 18845 первоклассников (в прошлом учебном году их количество составляло 17371 человек). В учреждениях профессионального образования приступят к учебе 6164 первокурсников. При подготовке образовательных учреждений к 2014/15 учебному году в регионе проведены работы по текущему ремонту всех школ и организаций профобразования.

Капитально отремонтированы 80 школ, 41 детский сад, 1 учреждение для детей-сирот. Закуплено 12 школьных автобусов и 423 149 экземпляров учебников по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Во всех школах, детских садах и детских домах области, организациях профессионального и дополнительного образования проведены мероприятия по повышению безопасности объектов.

Повсеместно произведена установка автоматической противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения и охраной. Кроме того, 580 объектов (61%) обеспечены кнопками экстренного вызова, на 331 объекте (35%) имеются системы видеонаблюдения.

На 25 августа текущего года из 952 образовательных организаций области к 2014/15 учебному году принято 949 (99,7%). В ходе организационных мероприятий по обеспечению готовности образовательных учреждений проведен осмотр (в том числе с кинологами) зданий и помещений образовательных организаций после окончания строительных и ремонтных работ, организованы инструктажи с работниками организаций по действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщают в администрации Тюменской области.

С 18 августа на территории региона ГИБДД проводит акцию «Внимание, дети!», проверку состояния дорожных знаков и разметок на путях подхода (подъезда) к образовательным организациям. 1 сентября 2014 года будет организовано совместное дежурство полиции общественной безопасности и сотрудников образовательных организаций в местах проведения торжественных мероприятий. Безопасность учащихся при переходе улиц будет обеспечиваться с участием ГИБДД.

Фото: http://www.vluki.ru

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