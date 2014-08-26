Школы Тюмени к встрече учеников готовы

На 25 августа текущего года из 952 образовательных организаций области к 2014/15 учебному году принято 949 (99,7%). В ходе организационных мероприятий по обеспечению готовности образовательных учреждений проведен осмотр (в том числе с кинологами) зданий и помещений образовательных организаций после окончания строительных и ремонтных работ, организованы инструктажи с работниками организаций по действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщают в администрации Тюменской области.