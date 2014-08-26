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«Рубин» принимает гостей на домашнем предсезонном кубке

26 августа 2014, 14:25
В Тюмени с ежегодного «Рубинового кубка» начинается большой хоккейный сезон. Первые матчи состоятся уже завтра, 27 августа, на арене Дворца спорта. Завершится чемпионат в воскресенье, 31 августа.

Всего в турнире будут участвовать пять команд из Высшей хоккейной лиги, включая, разумеется, тюменский «Рубин». Первая игра тюменским хоккеистам предстоит завтра в 19 часов, их соперником станет прошлогодний обладатель «Рубинового кубка» — краснодарская «Кубань». В этот же день встретятся «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска и красноярский «Сокол».

Попасть на трибуны Дворца спорта болельщики смогут бесплатно, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Матчи тюменского клуба в будни будут проходить в 19 часов, в выходные — в 17 часов.

Полное расписание игр представлено на официальном сайте «Рубина». Видеотрансляции всех игр клуба на своей странице в интернете организует агентство спортивных новостей «Тюменская арена».

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