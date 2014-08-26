«Рубин» принимает гостей на домашнем предсезонном кубке

Всего в турнире будут участвовать пять команд из Высшей хоккейной лиги, включая, разумеется, тюменский «Рубин». Первая игра тюменским хоккеистам предстоит завтра в 19 часов, их соперником станет прошлогодний обладатель «Рубинового кубка» — краснодарская «Кубань». В этот же день встретятся «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска и красноярский «Сокол».
Попасть на трибуны Дворца спорта болельщики смогут бесплатно, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Матчи тюменского клуба в будни будут проходить в 19 часов, в выходные — в 17 часов.
Полное расписание игр представлено на официальном сайте «Рубина». Видеотрансляции всех игр клуба на своей странице в интернете организует агентство спортивных новостей «Тюменская арена».