«Рубин» принимает гостей на домашнем предсезонном кубке

Всего в турнире будут участвовать пять команд из Высшей хоккейной лиги, включая, разумеется, тюменский «Рубин». Первая игра тюменским хоккеистам предстоит завтра в 19 часов, их соперником станет прошлогодний обладатель «Рубинового кубка» — краснодарская «Кубань». В этот же день встретятся «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска и красноярский «Сокол».