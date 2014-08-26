ОАО «Газпром газораспределение Север» заплатит 375 тысяч штрафа

Напомним, Управление привлекло ОАО «Газпром газораспределение Север» к административной ответственности в виде штрафа в 125 тысяч рублей, за неисполнение требований закона об энергоэффективности. А именно, Общество не направило в срок до 2013 года, собственникам дачных и садовых домов, собственникам помещений, ответственным за содержание многоквартирных домов, предложения об оснащении приборами учета используемые энергетические ресурсы, информирует тюменское УФАС.