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ОАО «Газпром газораспределение Север» заплатит 375 тысяч штрафа

26 августа 2014, 17:54
Вместо 125 тысяч рублей административного штрафа ОАО «Газпром газораспределение Север» должно будет оплатить 375 тысяч рублей, постановил Ленинский районный суд города Тюмени, оставив в силе решение мирового суди.

На основании протокола Тюменского УФАС за не оплату штрафа, Общество было оштрафовано в двойном размере.

Кодексом РФ об административных нарушениях установлено, что несвоевременная оплата штрафа, является нарушением и карается еще одним штрафом равным двойному размеру первоначального.

Напомним, Управление привлекло ОАО «Газпром газораспределение Север» к административной ответственности в виде штрафа в 125 тысяч рублей, за неисполнение требований закона об энергоэффективности. А именно, Общество не направило в срок до 2013 года, собственникам дачных и садовых домов, собственникам помещений, ответственным за содержание многоквартирных домов, предложения об оснащении приборами учета используемые энергетические ресурсы, информирует тюменское УФАС.

#Новости#Штрафы#Тюменское УФАС#ОАО «Газпром газораспределение Север»#Женя#Общество
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