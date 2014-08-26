Наркодилеры из Первоуральска получили десять лет на двоих

В апреле Стогний с Копыловым купили через интернет два пакета синтетических смесей общей массой около 172 граммов, а также заготовили полимерные пакетики и электронные весы для розничной фасовки.
Товар предназначался потребителям в Сургуте, именно на этапе перевозки начинающие наркодилеры и были задержаны. 18 апреля на «Ладе» 14-ой модели с номерами 96-го региона они выехали из Первоуральска в ХМАО и в тот же день были остановлены на посту ДПС под Тюменью.
Водителя пригласили в помещение, чтобы проверить по базам поиска. Молодой человек заметно нервничал, вел себя тревожно, чем навел полицейских на подозрения. Было принято решение обыскать машину, в ходе которого и был найден товар вместе с прочими атрибутами.
До суда оба подозреваемых были помещены под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В итоге за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере Стогний и Копылов получили по пять лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.