Наркодилеры из Первоуральска получили десять лет на двоих

Товар предназначался потребителям в Сургуте, именно на этапе перевозки начинающие наркодилеры и были задержаны. 18 апреля на «Ладе» 14-ой модели с номерами 96-го региона они выехали из Первоуральска в ХМАО и в тот же день были остановлены на посту ДПС под Тюменью.