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Наркодилеры из Первоуральска получили десять лет на двоих

26 августа 2014, 12:04
Суд Тюменского района вынес обвинительный приговор двоим жителям Первоуральска Свердловской области Евгению Копылову и Вадиму Стогний за попытку продажи наркотиков. Подсудимые пытались провезти партию запрещенного вещества в Сургут.

В апреле Стогний с Копыловым купили через интернет два пакета синтетических смесей общей массой около 172 граммов, а также заготовили полимерные пакетики и электронные весы для розничной фасовки.

Товар предназначался потребителям в Сургуте, именно на этапе перевозки начинающие наркодилеры и были задержаны. 18 апреля на «Ладе» 14-ой модели с номерами 96-го региона они выехали из Первоуральска в ХМАО и в тот же день были остановлены на посту ДПС под Тюменью.

Водителя пригласили в помещение, чтобы проверить по базам поиска. Молодой человек заметно нервничал, вел себя тревожно, чем навел полицейских на подозрения. Было принято решение обыскать машину, в ходе которого и был найден товар вместе с прочими атрибутами.

До суда оба подозреваемых были помещены под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В итоге за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере Стогний и Копылов получили по пять лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.

#Новости#Прокуратура#Спайс#Наркотики#Алексей#Происшествия
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