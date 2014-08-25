Высшая школа медиакоммуникаций объявляет набор

Программа состоит из шести тематических блоков: «Управление телеканалом», «Фотоискусство», «Конвергентные технологии», «Печатные СМИ», «Маркетинг, реклама, PR», «Современная пресс-служба». Слушатели могут пройти как сразу весь курс обучения (9 месяцев), получив диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, так и выбрать один (срок обучения 1,5 месяца) или несколько понравившихся курсов и получить сертификат о повышении квалификации.
«С включением в нашу жизнь современных технологий не только журналисты, но и представители других профессий должны владеть новыми формами общения. ВШСМ — это первая и единственная в Уральском федеральном округе школа медиакоммуникаций. Обучение строится на изучении ключевых инструментов в сфере интегрированных медиа», — рассказывает куратор высшей школы современных медиакоммуникаций, начальник управления информационной политики ТюмГУ Елена Дружинина.
Обучение проводят преподаватели-практики, представители крупных российских и зарубежных компаний, — отмечает руководитель школы Дмитрий Вишняков. Школу поддерживают и профессиональные сообщества — департамент информационной политики Тюменской области, союз журналистов Тюменской области и ассоциация молодых журналистов, сообщают в управлении информационной политики администрации Тюменской области.
«Мы реализуем действительно амбициозный проект. Первые результаты получились интересными, приблизили нас к пониманию того, как сделать уникальную для региона школу медиакоммуникаций еще интереснее, полезнее, эффективнее. Наша цель — дать выпускнику реальные рабочие инструменты, навыки и практику. Как представитель профессионального объединения, могу сказать, что мы будем поддерживать и развивать такие позитивные инициативы», — подчеркивает член правления союза журналистов Тюменской области, председатель ассоциации молодых журналистов Александр Пересторонин.
По окончании обучения выпускники могут работать в СМИ, в индустрии культуры, книгоиздательском бизнесе. Будут полезны такие сотрудники и рекламным агентствам, экспертным, отраслевым и государственным исследовательским организациям, занимающиеся анализом медиаотрасли, и научным и образовательным структурам, готовящим медиа-специалистов. Занятия проходят в Техноцентре ТюмГУ, для удобства учеников выбрано вечернее время. Дополнительную информацию можно получить на сайте ТюмГУ, по email: [email protected] или по телефону 8 (3452) 46-16-30 (в будни с 9.00 до 18.00).
Фото: http://www.tumentoday.ru