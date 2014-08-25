Высшая школа медиакоммуникаций объявляет набор

По окончании обучения выпускники могут работать в СМИ, в индустрии культуры, книгоиздательском бизнесе. Будут полезны такие сотрудники и рекламным агентствам, экспертным, отраслевым и государственным исследовательским организациям, занимающиеся анализом медиаотрасли, и научным и образовательным структурам, готовящим медиа-специалистов. Занятия проходят в Техноцентре ТюмГУ, для удобства учеников выбрано вечернее время. Дополнительную информацию можно получить на сайте ТюмГУ, по email: [email protected] или по телефону 8 (3452) 46-16-30 (в будни с 9.00 до 18.00).