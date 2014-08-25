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В Утяшево сотрудник полиции насмерть сбил ребенка

25 августа 2014, 10:46
В Тюмени начато расследование ДТП, которое произошло вчера, 24 августа, в селе Утяшево. В результате наезда автомобиля погибла трехлетняя девочка. За рулем машины находился сотрудник одного из подразделений УМВД по Тюменской области.
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Полиция

По предварительной информации, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть перед идущим внедорожником Great Wall. В результате полученных травм девочка скончалась в реанимации Областной клинической больницы № 2, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Согласно данным Управления ГИБДД, девочка гуляла недалеко от своего дома. Поблизости находился ее папа. В момент аварии он отвлекся, ремонтируя велосипед племяннику на тротуаре.

Также установлено, что водитель в момент аварии был трезв. В тот день сотрудник полиции находился вне службы.

В случае установления вины полицейского ждет увольнение из правоохранительных органов, а также в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

#Новости#Полиция#УГИБДД по Тюменской области#Дети#Транспорт#Алексей#Общество
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