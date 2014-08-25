В Утяшево сотрудник полиции насмерть сбил ребенка

По предварительной информации, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть перед идущим внедорожником Great Wall. В результате полученных травм девочка скончалась в реанимации Областной клинической больницы № 2, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Согласно данным Управления ГИБДД, девочка гуляла недалеко от своего дома. Поблизости находился ее папа. В момент аварии он отвлекся, ремонтируя велосипед племяннику на тротуаре.
Также установлено, что водитель в момент аварии был трезв. В тот день сотрудник полиции находился вне службы.
В случае установления вины полицейского ждет увольнение из правоохранительных органов, а также в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.