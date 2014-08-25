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В День Российского флага в Тюмени прошел автопробег

25 августа 2014, 15:11
Колонна из 8 автомобилей, украшенных флагами РФ и флагами СМИ, в беспросветный ливень, прорываясь сквозь пятничные пробки, выступила с призывом к горожанам — отпраздновать важный для России праздник торжественно и массово. Организатор мероприятия — компания «Автоград».

Колонна из 8 автомобилей, украшенных флагами РФ и флагами СМИ, в беспросветный ливень, прорываясь сквозь пятничные пробки, выступила с призывом к горожанам — отпраздновать важный для России праздник торжественно и массово. Организатор мероприятия, которое состоялось 22 августа, — компания «Автоград».

Было запланировано посещение площади у Драмтеатра, набережной, Цветного бульвара и Площади Памяти с целью раздачи магнитов с символикой России. Но как только колонна стартовала, в планы вмешался проливной дождь, вынудивший горожан поспешить по домам. Было принято перенести мероприятие в галерею «Вояж». В течение всего автопробега Авторадио в прямом эфире вело трансляцию с места событий — сообщало о местонахождении колонны и ее дальнейших планах.

Несколько часов поколесив по городу, колонна остановилась у галереи. Посетители были удивлены неожиданной раздачей магнитов от «Автограда», но с радостью их принимали от улыбчивых девушек в футболках с логотипом компании.

«В то время, когда на Украине сложилась такая ситуация, при которой гибнут мирные граждане, очень важно сплотится и заявить о своей патриотической позиции», — утверждают организаторы. Компания Автоград получила положительный отзыв у граждан Тюмени — автопробег было решено сделать традиционным.

Ирина Алькаева

#Новости#Автоград#Автопробег#Транспорт#Женя#Общество
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