В День Российского флага в Тюмени прошел автопробег

Было запланировано посещение площади у Драмтеатра, набережной, Цветного бульвара и Площади Памяти с целью раздачи магнитов с символикой России. Но как только колонна стартовала, в планы вмешался проливной дождь, вынудивший горожан поспешить по домам. Было принято перенести мероприятие в галерею «Вояж». В течение всего автопробега Авторадио в прямом эфире вело трансляцию с места событий — сообщало о местонахождении колонны и ее дальнейших планах.