Тюменец несколько дней пил в квартире рядом с трупом отца

Тело пенсионера с открытой черепно-мозговой травмой было найдено лишь спустя десять дней, в среду 20 августа. Вскоре был найден и подозреваемый.
Как было установлено следствием, 10 августа мужчина пришел к отцу в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками завязалась ссора убитый якобы начал оскорблять бывшую жену, мать подозреваемого. Тогда тот толкнул родителя на пол, накрыл его простыней, положил сверху две подушки, а затем вооружился кувалдой и не менее двух раз ударил пожилого человека по голове.
Мужчина скончался на месте происшествия, а сын как ни в чем не бывало продолжил свою попойку. На следующее утро подозреваемый завернул труп отца в ковер и еще несколько дней распивал спиртное. После завершения пиршества он закрыл квартиру на ключ и скрылся с места преступления.
В настоящее время подозреваемый содержится под стражей, ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тюменской области. Расследование дела продолжается.