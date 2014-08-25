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Тюменец несколько дней пил в квартире рядом с трупом отца

25 августа 2014, 14:45
В Тюмени задержан 44-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве собственного отца 10 августа. По данным следствия, подозреваемый забил пожилого мужчину до смерти кувалдой, а потом еще несколько дней распивал спиртное в одной квартире с трупом родителя.

Тело пенсионера с открытой черепно-мозговой травмой было найдено лишь спустя десять дней, в среду 20 августа. Вскоре был найден и подозреваемый.

Как было установлено следствием, 10 августа мужчина пришел к отцу в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками завязалась ссора убитый якобы начал оскорблять бывшую жену, мать подозреваемого. Тогда тот толкнул родителя на пол, накрыл его простыней, положил сверху две подушки, а затем вооружился кувалдой и не менее двух раз ударил пожилого человека по голове.

Мужчина скончался на месте происшествия, а сын как ни в чем не бывало продолжил свою попойку. На следующее утро подозреваемый завернул труп отца в ковер и еще несколько дней распивал спиртное. После завершения пиршества он закрыл квартиру на ключ и скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый содержится под стражей, ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тюменской области. Расследование дела продолжается.

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