Тюменец несколько дней пил в квартире рядом с трупом отца

Как было установлено следствием, 10 августа мужчина пришел к отцу в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками завязалась ссора убитый якобы начал оскорблять бывшую жену, мать подозреваемого. Тогда тот толкнул родителя на пол, накрыл его простыней, положил сверху две подушки, а затем вооружился кувалдой и не менее двух раз ударил пожилого человека по голове.