«Тюмень» уверенно переиграла «Химик» на домашнем стадионе

Как сообщает АСН «Тюменская арена», в первом тайме доминировали хозяева поля. В стартовом составе «Тюмени» форвардами вышли бразилец Клейтон и Евгений Савин. В итоге латиноамериканский легионер и стал автором первого гола на 17-ой минуте встречи, воспользовавшись ошибкой голкипера «Химика» Артема Загребина после подачи углового.
На 35-ой минуте отличился и Савин. После прострела Андрея Павленко мяч угодил в руку защитника из Дзержинска, пенальти хладнокровно реализовал Евгений Савин.
После перерыва спустя пять минут один мяч отквитал вышедший на замену Парвизджон Умарбаев. «Химик» предпринял целый ряд атак на ворота хозяев, однако, до серьезной опасности дело не дошло. Точку в этом матче поставил Ладо, который после навеса Чухлея в одно касание пробил в правую «девятку» ворот гостей.
По итогам восьми туров ФК «Тюмень» располагается на 11 позиции. В активе тюменской команды три победы, две ничьи и три поражения, а также 11 очков. Лидером первенства же является «Тосно» с 17-ю очками.
Девятый тур чемпионата «Тюмень» проведет 7 сентября против «Сокола» из Саратова.