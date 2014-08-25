«Тюмень» уверенно переиграла «Химик» на домашнем стадионе

После перерыва спустя пять минут один мяч отквитал вышедший на замену Парвизджон Умарбаев. «Химик» предпринял целый ряд атак на ворота хозяев, однако, до серьезной опасности дело не дошло. Точку в этом матче поставил Ладо, который после навеса Чухлея в одно касание пробил в правую «девятку» ворот гостей.