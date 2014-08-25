Распутин на любой вкус

Круглый стол собрал немало представителей туриндустрии, ученых, краеведов и просто интересующихся личностью нашего знаменитого земляка.
Покровское — «место силы»?
«Кто-то говорит: как можно использовать образ антигероя? Но используют ведь образ графа Дракулы, и довольно успешно, а он далеко не белый и пушистый», — замечает краевед Александр Петрушин. Он убежден: туриста нужно «обволакивать тайнами», а их с Распутиным связано немало.
Почему именно этот «грязный, развратный мужик» оказывал такое сильное влияние на государственную политику? Не было ли чего-то загадочного в селе Покровское, где он родился, и почему он не переселился оттуда на постоянное место жительства в Москву или Петербург, хотя имел для этого все возможности? Миф о Распутине идеален для того, чтобы привлекать туристов именно на нашу землю.
Еще одна тайна, связанная с Покровским — сокровища Распутна, которые он якобы спрятал у себя на родине. По данным Петрушина, клад находится в одном из пределов разрушенного теперь местного храма. «Нужно обнажить фундамент собора, давать любознательным туристам лопаты и кирки, дать им насладиться тайнами кладоискательства», — предлагает краевед.
«Святой черт»
Каким должен быть образ Григория Распутина, который предлагается туристам? Это вызвало на круглом столе, пожалуй, самое живое обсуждение. «Может быть, он был не „грязный и развратный“, а харизматичный и сексуально одаренный?» — парирует преподаватель академии культуры Лариса Иванова. Удивленная тем, что в Тюмени сейчас проводят и экскурсии с матом, и «голые» экскурсии, педагог призвала быть осторожными в оценках. «Давайте будем ответственными и не будем формировать образ Распутна как развратного мужика, потому что таких мужиков — 60%».
В то же время есть и другое мнение: «выхолощенный» образ героя только оттолкнет туристов «Не будем лукавить, аудитории интересна тайна полового авторитета Распутна, — напоминает Петрушин. — И эта сила проявлялась больше всего в его родном селе. Теперь эти дела делаются в сауне, раньше — в бане.
Так давайте пробурим горячий источник, построим хороший банный комплекс. Туристы приезжают в Тобольск на один день, торопятся уехать — нужно их задержать».
Много спорят и о том, был ли наш земляк пьяницей. Глава и основательниц существующего сейчас в Покровском частного музея Распутина историк Марина Смирнова показывает документы: он был едва ли не трезвенником. Но есть и свидетельств обратного… «Задача экскурсовода — разнообразить экскурсионные программы учитывая целевую аудиторию. Где-то показать более „человечного“ Распутина, где-то — наоборот», — предлагает Ксения Анкушева, историк из ТюмГУ, и, возможно, это неплохой выход.
Два музея
Сейчас в Покровском существует частный музей Распутина, созданный Владимиром и Мариной Смирновыми. Музей, безусловно, уникальный, но, как говорят, для туристов не самый удобный: экскурсии в нем ведет хозяйка, значит, он открыт только по выходным, иногда туда сложно дозвонится, иногда — не попасть из-за того, что там принимают важных посетителей. Вскоре в поселке появится и еще один музей. «Это будет филиал музея „Наша эпоха“, — рассказывает глава отдела развития туризма областного департамента инвестиционной политики Ирина Грязнова. — Он будет посвящен не только Распутину, но и всей царской семье. Он будет более обширный, туда будут привозиться экспозиции из Екатеринбурга, из Москвы. Сейчас ждем окончания последний, „шлифовочных“ работ». Конечно, ревности владельцев старого музея по отношения к новому не избежать, но Ирина подчеркивает — перехватывать инициативу «старожилов», мешать им работать никто не собирается, время поможет решить все споры, и музеи смогут работать в тандеме.
Хлеб и зрелища
Агентство «Рыжий слон», по словам руководителя его отдела внутреннего туризма Марины Сафиной, сейчас готовит театрализованную программу для туристов, пожелавших побывать на родине Рспутина. «Программу „Покровские мужички“ мы запустим в конце осени. Там будет и кладоискательство, и банька, и угощение с дегустацией водки», — рассказывает Марина. Впрочем, замечает: туристу нужны не только «зрелища», но и «хлеб», а инфраструктура в поселке не развита «Сделайте деревенский магазинчик, красиво оформленный, чтобы там бабулечка продавала местные продукты, рассказывала байки про Распутина — и продажи будут расти», — предлагают туроператоры.
Вскоре проблема обещает по крайней мере частично решиться — на съезде в Покровское с федеральной трассы к лету 2015 года будет построен гостиничный комплекс в альпийском стиле. Как рассказала представитель будущего сервиса Елена Батурина, он будет европейского уровня: гостиниц на 40 номеров стоимостью от 800 рублей в сутки — с Wi-Fi и возможностью арендовать IPad. Ресторан с горячей едой; душевые кабинки и прачечная, услугами которых смогут воспользоваться не только постояльцы, но и проезжающие мимо; туалеты, учитывающие потребности инвалидов; автостоянка и заправка. Ну и, конечно, будут там торговые ряды, на которых местные жители будут торговать свежими продуктами. (Рабочее места, помимо управляющих должностей, также отдадут местным).
Ну а пока гостиничного комплекса нет, биолог Павел Ситников предлагает: сотрудничать можно с находящимся в нескольких километрах от Покровского экопоселением «Русичи». «Там и накормят нормальной, здоровой пищей, и проведут русские народные игры для всех желающих, и предложат товары народных промыслов, лекарственные травы», — уверил краевед.
Несмотря на проклятия
«Когда мы начинаем продвигать бренд, а особенно если это такая противоречивая личность, как Распутин, мы встречаемся с теми, кто против, — признает Ирина Грязнова. — У нас было, что бабушки проклинали нас проклинали бабушки: „Чтоб у нас ничего не получилось!“… Но именно из-за своей двоякости, из-за такого отношения Распутин так известен. Для кого-то это человек почти святой, но есть и те, для кого он — тот, который и выпить любил, и с девчонками погулять. Пусть он будет разный».
В любом случае туристический кластер в Покровском, похоже, уже постепенно складывается. Помимо нового музея там строится и горячий источник, и вскоре маленькое село получит все шансы стать мощным центром притяжение для туристов.
Автор: Дарья Мышленникова
Фото: hushome.com