Распутин на любой вкус

Сейчас в Покровском существует частный музей Распутина, созданный Владимиром и Мариной Смирновыми. Музей, безусловно, уникальный, но, как говорят, для туристов не самый удобный: экскурсии в нем ведет хозяйка, значит, он открыт только по выходным, иногда туда сложно дозвонится, иногда — не попасть из-за того, что там принимают важных посетителей. Вскоре в поселке появится и еще один музей. «Это будет филиал музея „Наша эпоха“, — рассказывает глава отдела развития туризма областного департамента инвестиционной политики Ирина Грязнова. — Он будет посвящен не только Распутину, но и всей царской семье. Он будет более обширный, туда будут привозиться экспозиции из Екатеринбурга, из Москвы. Сейчас ждем окончания последний, „шлифовочных“ работ». Конечно, ревности владельцев старого музея по отношения к новому не избежать, но Ирина подчеркивает — перехватывать инициативу «старожилов», мешать им работать никто не собирается, время поможет решить все споры, и музеи смогут работать в тандеме.