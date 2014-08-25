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Полиция: чемпионат по летнему биатлону посетили больше 23 тысяч человек

25 августа 2014, 17:58
Чемпионат мира по летнему биатлону в «Жемчужине Сибири» за три дня соревнований посетили в общей сложности 23170 человек — таковы подсчеты Управления МВД по Тюменской области, сотрудники которого занимались обеспечением охраны мероприятия.

Что касается самих стражей правопорядка, то их на территории биатлонного комплекса ежедневно работало 124 человека. Кроме того к обеспечению безопасности привлекли 120 военнослужащих Внутренних Войск и 42 сотрудника ЧОП. В резерве также находилось 80 бойцов тюменского ОМОНа.

Кроме непосредственной охраны соревнований сотрудники полиции также проверили 141 единицу спортивного оружия перед началом чемпионата и патроны к нему. За два часа до начала гонок кинологи ОМОН проверяли трассу и прилегающие территории на наличие взрывных веществ. В выходные дни полицейские применяли беспилотный летательный аппарат для оценки обстановки с воздуха.

Качественный досмотровый контроль на въезде в «Жемчужину Сибири» позволил минимизировать количество пьяных зрителей на трибунах. Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмень, нарушений общественного порядка во время проведения чемпионата допущено не было.

Фото biathlonrus.com

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