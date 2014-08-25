Полиция: чемпионат по летнему биатлону посетили больше 23 тысяч человек

Кроме непосредственной охраны соревнований сотрудники полиции также проверили 141 единицу спортивного оружия перед началом чемпионата и патроны к нему. За два часа до начала гонок кинологи ОМОН проверяли трассу и прилегающие территории на наличие взрывных веществ. В выходные дни полицейские применяли беспилотный летательный аппарат для оценки обстановки с воздуха.