Полиция: чемпионат по летнему биатлону посетили больше 23 тысяч человек

Что касается самих стражей правопорядка, то их на территории биатлонного комплекса ежедневно работало 124 человека. Кроме того к обеспечению безопасности привлекли 120 военнослужащих Внутренних Войск и 42 сотрудника ЧОП. В резерве также находилось 80 бойцов тюменского ОМОНа.
Кроме непосредственной охраны соревнований сотрудники полиции также проверили 141 единицу спортивного оружия перед началом чемпионата и патроны к нему. За два часа до начала гонок кинологи ОМОН проверяли трассу и прилегающие территории на наличие взрывных веществ. В выходные дни полицейские применяли беспилотный летательный аппарат для оценки обстановки с воздуха.
Качественный досмотровый контроль на въезде в «Жемчужину Сибири» позволил минимизировать количество пьяных зрителей на трибунах. Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмень, нарушений общественного порядка во время проведения чемпионата допущено не было.
Фото biathlonrus.com