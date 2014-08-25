Екатерина из Донецкой области о жизни своей семьи

— Начался обстрел города и окраины, нам посоветовали забирать детей и уезжать. На границе с Россией стояли трое суток. Потом ополченцы предупредили, что идет Нацгвардия и сейчас будет обстрел, нужно сворачивать и уезжать. А уезжать некуда, уже столько времени проехали. Мы ночь переждали в лесу и опять попробовали проехать, попали под обстрел. У машины все окна вылетели, было жутко. Нас опять отправили назад, потому что была большая вероятность попасть под пули. Через какое-то время, мы снова попробовали проехать, в итоге 40 машин пропустили и среди них были мы. И то, когда уже пересекли российскую границу, подъехали на пункт пропуска, опять начался артобстрел, и было слышно, как бомбили.