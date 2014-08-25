Екатерина из Донецкой области о жизни своей семьи

Почему вы покинули свой дом? Как все произошло?
— Начался обстрел города и окраины, нам посоветовали забирать детей и уезжать. На границе с Россией стояли трое суток. Потом ополченцы предупредили, что идет Нацгвардия и сейчас будет обстрел, нужно сворачивать и уезжать. А уезжать некуда, уже столько времени проехали. Мы ночь переждали в лесу и опять попробовали проехать, попали под обстрел. У машины все окна вылетели, было жутко. Нас опять отправили назад, потому что была большая вероятность попасть под пули. Через какое-то время, мы снова попробовали проехать, в итоге 40 машин пропустили и среди них были мы. И то, когда уже пересекли российскую границу, подъехали на пункт пропуска, опять начался артобстрел, и было слышно, как бомбили.
Почему именно Тюмень?
— Здесь у мужа брат, он дал нам общежитие на первое время. Это хорошо, что мы к родственникам приехали, они нас приютили и помогают. Тут познакомилась с беременной девочкой с Украины, она приехала с сыном на руках, мужа не пропустили через границу, а ей в ноябре рожать. Живет в центре «Мария», вроде бы взяли ее на работу. Я у нее спрашиваю: «Как же ты будешь рожать?». А она отвечает: «Ничего, Родим! Не переживай!». Я ее себе в пример ставлю.
Собираетесь здесь оставаться на ПМЖ?
— У нас там Нацгвардия, хоть и говорят, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация закончилась, но мы созваниваемся с местными — призыв продолжается нелегально.
В городе ходят по домам проверяют всех на сепаратизм. Могут спокойно на стоянке вскрыть твою машину, если что-то не понравилось. У нас теперь урны во всех магазинах, соседи на соседей пишут доносы, как в сталинские времена.
Если там вдруг все процветать начнет, может быть и вернемся. Но, конечно, вряд ли. В магазинах большая проблема с продуктами, поставок нет, на работу людей не принимают, все разбито, мы без воды жили. А сейчас всех предупредили, что зимой топить не будут, всем сказали запасаться электроприборами — некуда будет возвращаться.
У нас в городе все предприятия зависели от спроса России, а если русские откажутся от экспорта, то все заводы сразу закроются. В Украине тоже товар покупать не будут, все остальные считают нас предателями и сепаратистами.
Некуда будет возвращаться
Пока планируем здесь остаться. Сейчас занимаемся оформлением российского гражданства. Муж уже устроился на работу строителем. Вроде бы официально, зарплату еще не получал. Сын пойдет 1 сентября в 6 класс, младшая уже ходит в садик. Со слезами, но, надеюсь, привыкнет. Детки остальные приветливые, воспитатель хорошая.
Я тоже оставила везде свое резюме, не знаю получится или нет. Хотелось бы по специальности устроиться, есть диплом менеджера по внешнеэкономической деятельности. В службе занятости предлагают работу риелтора, менеджера по продажам в Ашане или в автоцентре, по моей специфике нет работы. Пока неофициально идти страшно, отработаешь, а вдруг ничего не заплатят. Думаю, оформим РВП, и уже легче будет.
Как удалось адаптироваться? И удалось ли?
— Мы уже здесь два с половиной месяца. Первый месяц это вообще был тихий ужас — чужой город, чужие люди, никого не знаешь. Да и до сих пор так. Люди разные встречаются, по-разному относятся, некоторые с душой, а некоторые….
Одна женщина даже домой нам привезла сыну вещи. А есть те, которые ревностно относятся — типа вы приехали сюда, вам все на блюдечке. Хотя, сказать, что нам чего-то много дают…. Мне ничего не надо, главное дайте мне разрешение, чтобы я могла работать здесь спокойно — я буду работать.
Ничего не надо, дайте работать
Сынишка ходил в украинскую школу ему будет трудновато сейчас писать по-русски. Коллектив новый, программа по-другому построена. Но ничего, заставляем его читать русские книжки, потихоньку привыкнет.
Младшенькая тоже адаптируется. Плачет только сильно, один раз на фоне истерики ей было плохо. Одна из мамочек начала ругаться: «вот эти с Украины понаехали, больные»! (нехотя рассказывает Екатерина — прим.ред.)
Да нас всех проверяли, сдавали анализы и изо рта, носа, кал, кровь — все, что только можно! В этот день я ребенка забрала домой. Понимаете, тяжело, когда копится все. Она же мне ничего не делает, и я ничего не прошу.
Сейчас мы здороваемся с этой мамочкой. А дочь так и плачет, но у нас воспитатель хорошая, заведующая садика нас приняла с распростертыми объятиями. Нам повезло. Другие знакомые из нашего города уехали в Питер, и не могут найти школу для ребенка — мест нигде нет, а частные очень дорогие. Работают на двух работах, чтобы определить ребенка.
Чего не хватает материально?
— Мебели. У нас вообще ничего нет. У нас общежитие на улице 50 лет октября, там комната и общая кухня. Мы ищем плитку, чтобы ребенок со школы пришел и покушать разогрел. Детям хотим поставить двухъярусную кровать, чтобы места было больше. Вот зарегистрировалась на тюменском сайте «Детки!», там мамочки помогают.
Настолько ли сильное это противостояние Запада и Востока? Почему украинцы с Донбасса едут в Россию, а не в центральную Украину?
— На Западе не верят, что у нас украинская армия, что в нас стреляют. Народ зазомбировали.
У нас девочка с работы уехала в Киев, ее на сепаратизм проверяли, думали, что она диверсантка. А в России меня встретили, накормили, МЧС везде работает. Ехала с нами бабушка-астматик, ей 89 лет, она блокаду Ленинграда прошла, врачи тут же ее осмотрели, проверили ее состояние. Вежливые люди, спасибо им всем большое.
Бежать в то государство, которое в тебя стреляет и бомбит?
Так смешно Родина твоя разделилась на две части. Если у кого-то есть родственники на Западе, те может и бегут туда. У меня, например, тетя звала туда. Ну приедем мы, а на работу нас брать не хотят, мы же вроде террористы, сепартисты, люди к тебе плохо относятся. Бежать в то государство, которое в тебя стреляет и бомбит? Поэтому все бегут в Россию.
Кто бы мне полгода назад сказал, что мы уедем. Я бы никогда не поверила.
Ну, вот подумайте! У нас дома осталась четырехкомнатная квартира. Мы с мужем о ней мечтали всю жизнь, только ремонт закончили. Дача, работа, дети ходили в садик, в школу. Мы все бросили и уехали. Ради чего бы я все бросила? Да в жизни бы не оставила это все. (слезы на глазах — прим. ред.)
У многих возникает вопрос, почему мужчины-украинцы не идут защищать свою территорию?
— Нет идеи. У меня муж служил в ВДВ, много раз порывался, но я не пускала. Я не занимаю сторону ополченцев или Нацгвардии — деньги с деньгами воюют. Я мужу говорю: «тебя убьют, а у нас двое детей, кто помогать будет?». Была бы идея, были бы люди едины, и отстаивали они одно.
У нас и ополченцы вели себя непристойно, и в украинской стороне воюют за деньги и хоронят в братских могилах. Даже матерям не сообщают про убитых сыновей, говорят без вести пропал или дезертировал. Страшно все это.
Западу показывают, что русские приехали и воюют, а в нашем городе в ополчении были наши же. Мы их знаем. Вот только идеи нет. Если они хотят сделать отдельную независимую республику, то на что она будет существовать, нужна система. А так ну воюете вы и воюете. Вот разбили Славянск, кто его сейчас будет восстанавливать? А возле Донецка все города разбиты, деревни, что делать дальше? Люди то без домов остались.