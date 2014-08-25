Домушники-гастролеры обокрали 16 квартир в Тюмени

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что криминальный дуэт, ранее судимый за аналогичные преступления, орудовал в областной столице с октября прошлого года. Подозреваемые, пользуясь набором отмычек, проникали в квартиры в основном в дневное время. Крупные вещи их не интересовали, брали только то, что можно унести в кармане: ювелирные украшения и деньги в свободном доступе. Таким образом, злоумышленники похитили более двух миллионов рублей.
Действовали подозреваемые не в каком-то конкретном районе, квартиры для краж они присматривали по всему городу.
В настоящее время оба домушника взяты под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмень. Между тем, оперативники отрабатывают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям в других городах страны, коллегам из регионов разослана ориентировка.