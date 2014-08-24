Женщина-полицейский скрутила наркодилера в свой выходной

Как отмечают в пресс-службе УМВД по г. Тюмень, наркосбытчик был пойман как раз в тот момент, когда уже раскладывал товар в тайники. Грамотные действия сотрудницы полиции помогли ее коллегам выйти еще на три тайника, где в общей сложности хранилось 150 граммов «синтетики».
При обыске квартиры подозреваемого сыщики обнаружили еще 50 граммов наркотиков и приспособления для фасовки товара: полиэтиленовые пакетики и весы. Однако более крупная партия — около двух килограммов — хранились в гараже и на квартире у его приятеля. Там полицейские также нашли предметы для фасовки и компьютер, с которого злоумышленники выходили в интернет и публиковали объявления.
В общей сложности сотрудниками полиции были выведены из незаконного оборота 2 килограмма 860 граммов синтетических наркотиков. В настоящее время идет установление всех участников цепочки сбыта. По факту хранения наркотиков следственной частью УМВД по г. Тюмень возбуждено уголовное дело.