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Женщина-полицейский скрутила наркодилера в свой выходной

24 августа 2014, 13:37
В Тюмени задержали 22-летнего молодого человека с полкило «спайса», расфасованного для розничного сбыта. Парня арестовали сотрудница батальона конвоирования городского УМВД и ее муж. Женщина-полицейский была на выходном в момент задержания.

Как отмечают в пресс-службе УМВД по г. Тюмень, наркосбытчик был пойман как раз в тот момент, когда уже раскладывал товар в тайники. Грамотные действия сотрудницы полиции помогли ее коллегам выйти еще на три тайника, где в общей сложности хранилось 150 граммов «синтетики».

При обыске квартиры подозреваемого сыщики обнаружили еще 50 граммов наркотиков и приспособления для фасовки товара: полиэтиленовые пакетики и весы. Однако более крупная партия — около двух килограммов — хранились в гараже и на квартире у его приятеля. Там полицейские также нашли предметы для фасовки и компьютер, с которого злоумышленники выходили в интернет и публиковали объявления.

В общей сложности сотрудниками полиции были выведены из незаконного оборота 2 килограмма 860 граммов синтетических наркотиков. В настоящее время идет установление всех участников цепочки сбыта. По факту хранения наркотиков следственной частью УМВД по г. Тюмень возбуждено уголовное дело.

#Новости#УМВД России по г. Тюмени#Спайс#Наркотики#Алексей#Происшествия
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