Женщина-полицейский скрутила наркодилера в свой выходной

При обыске квартиры подозреваемого сыщики обнаружили еще 50 граммов наркотиков и приспособления для фасовки товара: полиэтиленовые пакетики и весы. Однако более крупная партия — около двух килограммов — хранились в гараже и на квартире у его приятеля. Там полицейские также нашли предметы для фасовки и компьютер, с которого злоумышленники выходили в интернет и публиковали объявления.