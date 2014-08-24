Пенсионер погиб под колесами «Жигулей» на Луговой. Водитель скрылся

Трагический случай произошел на улице 1-ой Луговой в заречной части Тюмени. 76-летний пенсионер был насмерть сбит ВАЗ-2104, водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время Госавтоинспекция занимается его розыском.
В Ишиме 59-летний велосипедист погиб при столкновении с прицепом КамАЗа, двигавшегося в попутном направлении. Удар привел к падению мужчины на проезжую часть. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью, сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области.
В селе Исетском 16-летний подросток получил тяжелые травмы. На ул. Механизаторов мотоцикл под управлением юноши столкнулся с ВАЗ-21074. Водительского удостоверения у парня нет, он не справился с управлением мотоцикла, получил переломы носа, бедра, открытый перелом голени, перелом руки.
На федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло сразу три аварии за сутки, в одной из них пострадал инспектор ДПС.
На 462-м километре столкнулись Nissan из ХМАО и КамАЗ из Татарстана. От удара иномарку отбросило в кювет, она опрокинулась. 56-летний водитель и 53-летняя пассажирка Nissan получили ушибы и другие повреждения.
На 42-м километре трассы не смогли разъехаться на перекрестке Mitsubishi и ВАЗ21074. В этой аварии пострадали три человека: 53-летний водитель «Жигулей» получил рваные раны тела, у 25-летней пассажирки перелом таза, у 24-летней ушибы.
Инспектор ДПС сбит автомобилем Mitsubishi на 110-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Водитель внедорожника Mitsubishi L 200, избегая столкновения с впередиидущим попутным автомобилем, стал перестраиваться в крайнюю полосу движения, не убедившись в безопасности, на пешеходном переходе сбил 22-летнего инспектора, который в результате получил ушибы.
В Тюмени произошло три дорожных происшествия с участием общественного транспорта. Утром на ул. Республики, 252 столкнулись грузовик Hyundai Gold и автобус МАЗ. Причиной ДТП послужил неправильный выбор бокового интервала водителем Hyundai. Двое пожилых пассажиров автобуса, 87-летняя бабушка и мужчина 74-х лет получили ушибы.
На ул. Республики, 53 при торможении в автобусе МАЗ упал 61-летний пассажир. У пострадавшего ушиб грудной клетки. В четвертом часу дня на ул. Республики, 194 при торможении автобуса в нем упало на пассажиров стекло. Травмированы 5-летняя девочка и ее 17- летняя сестра. Обстоятельства происшествия, а также номер автобуса и его водитель устанавливаются. Очевидцев случившегося просят позвонить в ГИБДД по тел. 79-46-10.
Автомобиль Porsche съехал в кювет и опрокинулся в садовом обществе «Суходолье». 27-летний пассажир иномарки получил перелом позвоночника, у 25-летнего пассажира ушибы. 22-летний водитель не пострадал, его стаж за рулем — 2 года.