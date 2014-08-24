Пенсионер погиб под колесами «Жигулей» на Луговой. Водитель скрылся

На ул. Республики, 53 при торможении в автобусе МАЗ упал 61-летний пассажир. У пострадавшего ушиб грудной клетки. В четвертом часу дня на ул. Республики, 194 при торможении автобуса в нем упало на пассажиров стекло. Травмированы 5-летняя девочка и ее 17- летняя сестра. Обстоятельства происшествия, а также номер автобуса и его водитель устанавливаются. Очевидцев случившегося просят позвонить в ГИБДД по тел. 79-46-10.