Владимир Якушев предложил устроить «что-то вроде Кубка Сибири» по биатлону

Президент СБР Александр Кравцов также приветствовал идею губернатора, отметив, что проведение крупных молодежных соревнований на подобных крупных комплексах положительно сказывается на подготовке молодых спортсменов. «Когда на комплексах, которые отвечают всем международным требованиям, проходят подготовку юные спортсмены, они сызмальства привыкают к порядку, правилам и умению организовывать свой тренировочный процесс, — отметил Кравцов. — У нас в практике уже была ситуация с двоеборьем и прыжками с трамплином, когда изготовленные в Советском Союзе комплексы не отвечали международным стандартам. Это привело к значительному отставанию в этих двух дисциплинах — люди неправильно готовились с детства, вырабатывалась неправильная моторика выполнения упражнений, потому во взрослом возрасте было тяжело переходить на трамплины международного уровня. Как мне видится, возможности трех биатлонных комплексов могут быть использованы для внутрироссийских соревнований, чтобы поднять приоритетность молодежного биатлона. Затем их можно применить в качестве места проведения завершающего этапа Кубка IBU».