Владимир Якушев предложил устроить «что-то вроде Кубка Сибири» по биатлону

Как отметил в ходе пресс-конференции в «Жемчужине Сибири» врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, пока официальные переговоры на эту тему с Международным союзом биатлонистов не проводились. «Думаю, такое предложение имеет право на жизнь, сделать что-то вроде Кубка Сибири и на протяжении короткого времени провести его в Увате, Ханты-Мансийске и Тюмени, — поделился идеей Якушев. — Полагаю, что среди взрослых команд такой формат вряд ли найдет поддержку, но вот, скажем, Кубок IBU или молодежный Кубок мира провести можно. В каком формате все это будет проходить, пока сказать сложно. Полагаю, это должны оценивать специалисты».
Представителей IBU в лице президента организации Андерса Бессеберга предложение врио губернатора, похоже, заинтересовало. Впрочем, он отметил, что обсудить эту мысль все-таки лучше сначала внутри Союза биатлонистов России. «Мы, безусловно, очень внимательно рассмотрим любые предложения со стороны СБР, — прокомментировал он. — Международная биатлонная семья очень хорошо знакома со всеми тремя комплексами, но я соглашусь с господином губернатором, что такая идея нашла бы реализацию в качестве молодежного чемпионата. Хочется также отметить, что решением IBU вводится третий этап кубка среди юниоров. Кроме того, сейчас мы стремимся сокращать транспортные расходы команд на переезды от одного мероприятия до другого».
Президент СБР Александр Кравцов также приветствовал идею губернатора, отметив, что проведение крупных молодежных соревнований на подобных крупных комплексах положительно сказывается на подготовке молодых спортсменов. «Когда на комплексах, которые отвечают всем международным требованиям, проходят подготовку юные спортсмены, они сызмальства привыкают к порядку, правилам и умению организовывать свой тренировочный процесс, — отметил Кравцов. — У нас в практике уже была ситуация с двоеборьем и прыжками с трамплином, когда изготовленные в Советском Союзе комплексы не отвечали международным стандартам. Это привело к значительному отставанию в этих двух дисциплинах — люди неправильно готовились с детства, вырабатывалась неправильная моторика выполнения упражнений, потому во взрослом возрасте было тяжело переходить на трамплины международного уровня. Как мне видится, возможности трех биатлонных комплексов могут быть использованы для внутрироссийских соревнований, чтобы поднять приоритетность молодежного биатлона. Затем их можно применить в качестве места проведения завершающего этапа Кубка IBU».
Напомним, в эти дни на территории Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью проходит Чемпионат мира по летнему биатлону, в котором принимают участие спортсмены из 28 стран мира. Несмотря на непредсказуемую погоду в Тюмени, у гостей нет никаких претензий к качеству проведения соревнований. «Мне еще предстоит получить полный технический отчет от делегатов и директора соревнований. Детали организации, которые требуют улучшения, найдут отражение в этом отчете. Но на данный момент я могу подтвердить, что ни один лидер команды или спортсмен не жаловался на условия. Это очень хороший знак, поскольку соревнования все-таки организуются для атлетов, они должны быть довольны созданными условиями», — отметил Андерс Бессеберг.
Сам биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири», отметил Владимир Якушев, ждет дальнейшее развитие в плане инфраструктуры — требуется повышать его привлекательность для активного загородного отдыха жителей Тюмени и гостей из других регионов. «Сегодня идут серьезные переговоры с рядом инвесторов, которые бы могли поучаствовать в развитии инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. Думаю, что в ближайшее время мы реализуем этот проект», — резюмировал врио губернатора.