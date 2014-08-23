Тюменская полиция отпраздновала 70-летие

Отзвучали приветственные слова, к памятнику легли венки и цветы в знак памяти о настоящих героях, оставшихся верными своему долгу до конца. Торжественным маршем под проливным дождем прошли перед мемориалом представители различных подразделений УМВД России по Тюменской области: сотрудники ОМОН, ДПС, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны. Принимая парад сегодняшних стражей правопорядка, как прежде, в строю стояли суровые и гордые ветераны.