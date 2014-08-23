Тюменская полиция отпраздновала 70-летие

Вместе с ними в церемонии, прошедшей у памятника погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам органов внутренних дел, приняли участие врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, председатель областной думы Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, ветераны ОВД, жители города, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Выступая перед собравшимися, Владимир Якушев подчеркнул важную роль, которую стражи порядка играли во все периоды семидесятилетней истории Тюменской области.
«Тюменские милиционеры внесли свой вклад в разгром фашистских захватчиков, — отметил он. — Вместе со всей страной участвовали в освоении месторождений на севере области в 60-70-е годы. И сегодня продолжают достойно нести службу, охраняя общественный порядок и покой своих земляков».
Отзвучали приветственные слова, к памятнику легли венки и цветы в знак памяти о настоящих героях, оставшихся верными своему долгу до конца. Торжественным маршем под проливным дождем прошли перед мемориалом представители различных подразделений УМВД России по Тюменской области: сотрудники ОМОН, ДПС, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны. Принимая парад сегодняшних стражей правопорядка, как прежде, в строю стояли суровые и гордые ветераны.
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