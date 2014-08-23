Honda не пропустила грузовик: водитель погиб на месте

Две дорожных трагедии произошли в Тюменской области 22 августа.
На 516-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в 11-м часу дня столкнулись Honda из города Лянтора из ХМАО и фура Volvo из Свердловской области. Предварительно, водитель Honda не пропустил большегруз, выезжая с автозаправки. Машины столкнулись, от удара грузовик отбросило на стоящий на обочине «МАЗ». На месте ДТП погиб 58-летний водитель Honda. Его 14-летний сын получил травму головы. У водителя автомобиля «МАЗ» ушиб ноги.
В Тюмени около четырех часов вечера на ул. Дамбовской, в районе выезда с нефтебазы автомобиль Toyota RAV4 столкнулся со встречным мотоциклом. От удара мотоцикл отбросило на автомобиль Subaru, движущийся с ним в попутном направлении. Мотоциклист погиб. Его личность сейчас устанавливается, также, как и обстоятельства трагедии. Мотоциклист либо пропускал транспорт, поворачивая налево, либо пытался проскочить по мокрой дороге в гаражный кооператив, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.
Фото: http://unise.ru