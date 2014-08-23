Honda не пропустила грузовик: водитель погиб на месте

В Тюмени около четырех часов вечера на ул. Дамбовской, в районе выезда с нефтебазы автомобиль Toyota RAV4 столкнулся со встречным мотоциклом. От удара мотоцикл отбросило на автомобиль Subaru, движущийся с ним в попутном направлении. Мотоциклист погиб. Его личность сейчас устанавливается, также, как и обстоятельства трагедии. Мотоциклист либо пропускал транспорт, поворачивая налево, либо пытался проскочить по мокрой дороге в гаражный кооператив, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.