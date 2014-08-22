В Тюмени 46 случаев заболевания корью

Среди заболевших 15 взрослых, в том числе старше 35 лет — 5 человек; 31 ребенок, из них до 1 года — 13 детей, с 1 года до 17 лет — 18 человек. 6 человек из заболевших были привиты против кори (более 10 лет назад) и 40 человек не привиты по причине отказов и других не установленных причин, уточняют в тюменском Роспотребнадзоре.