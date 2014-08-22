В Тюмени 46 случаев заболевания корью

Среди заболевших 15 взрослых, в том числе старше 35 лет — 5 человек; 31 ребенок, из них до 1 года — 13 детей, с 1 года до 17 лет — 18 человек. 6 человек из заболевших были привиты против кори (более 10 лет назад) и 40 человек не привиты по причине отказов и других не установленных причин, уточняют в тюменском Роспотребнадзоре.
На 15 августа 2014 года сформировано 49 эпидемических очагов. Контактных с больными корью в очагах — 9915 человек. Из них подлежало прививкам против кори — 4224 человека, ранее не привиты против данной инфекции. Привито по эпидемическим показаниям на 15.08.2014 г. — 4016 человек. Иммуноглобулин получили 380 человек из числа контактных.
Напомним, корь — это воздушно-капельная инфекция. Источником инфекции является человек больной корью. Возбудитель кори устойчив в окружающей среде и может длительно до нескольких часов сохраняться в помещении, где побывал больной. Не привитые против кори лица не зависимо от возраста подвержены в большей степени риску заражения этой инфекцией.
Единственным средством защиты от коревой инфекции является прививка.
Сделав прививку против кори в рамках национального календаря профилактических прививок, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.
Среди населения Тюменской области, в том числе городе Тюмени продолжает проводится плановая и «подчищающая» иммунизация против кори. Медицинскими работниками проводится разъяснительная работа среди населения по уменьшению отказов от прививок, для формирования иммунитета у лиц, не привитых против кори.
Иммунизация против кори в плановом порядке по возрасту проводится в муниципальных лечебно-профилактических организациях г. Тюмени и Тюменской области по месту жительства и месту работы — бесплатно, а также в других лечебных учреждениях иной формы собственности.