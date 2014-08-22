Непрямой массаж сердца научат делать на бесплатных курсах первой помощи

Ежемесячно проводятся два занятия для населения и два для организаций. Ближайшие занятия по сердечно-легочной реанимации состоятся 26 августа и 4 сентября в 17 часов по адресу: ул. Немцова, 34. Обучение бесплатное, но необходимо предварительно записаться. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.