Непрямой массаж сердца научат делать на бесплатных курсах первой помощи

Профессиональные инструкторы — медицинские работники скорой помощи, имеющие опыт работы в ЧС, расскажут об эффективных приемах спасения человека при внезапной остановке сердца и кровотечениях, проведут практические занятия по отработке навыков оказания первой помощи. С помощью манекена-тренажера быстро и эффективно обучат слушателей технике реанимационных действий: как выполнять искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, контролировать пульс на сонной артерии.
С февраля этого года более 200 людей прошло обучение. Теперь они знают, что нужно делать, чтобы спасти жизнь пострадавшего человека.
Ежемесячно проводятся два занятия для населения и два для организаций. Ближайшие занятия по сердечно-легочной реанимации состоятся 26 августа и 4 сентября в 17 часов по адресу: ул. Немцова, 34. Обучение бесплатное, но необходимо предварительно записаться. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Заявки на обучение от граждан, сотрудников предприятий, учреждений, организаций принимаются по телефону: 8-922-070-38-08 (контактное лицо — Ирина Бердюгина).
Инструкции по первой помощи можно посмотреть на официальном сайте тюменской скорой медицинской помощи.