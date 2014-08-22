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Непрямой массаж сердца научат делать на бесплатных курсах первой помощи

22 августа 2014, 14:51
Любой желающий может получить навыки первой помощи при жизнеугрожающих ситуациях на курсах, организованных тюменской станцией скорой медицинской помощи.
Сюжет
Тюмень

Профессиональные инструкторы — медицинские работники скорой помощи, имеющие опыт работы в ЧС, расскажут об эффективных приемах спасения человека при внезапной остановке сердца и кровотечениях, проведут практические занятия по отработке навыков оказания первой помощи. С помощью манекена-тренажера быстро и эффективно обучат слушателей технике реанимационных действий: как выполнять искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, контролировать пульс на сонной артерии.

С февраля этого года более 200 людей прошло обучение. Теперь они знают, что нужно делать, чтобы спасти жизнь пострадавшего человека.

Ежемесячно проводятся два занятия для населения и два для организаций. Ближайшие занятия по сердечно-легочной реанимации состоятся 26 августа и 4 сентября в 17 часов по адресу: ул. Немцова, 34. Обучение бесплатное, но необходимо предварительно записаться. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Заявки на обучение от граждан, сотрудников предприятий, учреждений, организаций принимаются по телефону: 8-922-070-38-08 (контактное лицо — Ирина Бердюгина).

Инструкции по первой помощи можно посмотреть на официальном сайте тюменской скорой медицинской помощи.

#Новости#Скорая помощь#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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