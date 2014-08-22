Чаще всего граждане жалуются на рост цен на мясо

Напомним, ФАС 14 августа открыла горячую линию, чтобы граждане могли сообщить о повышении цен на продукты.
«Жалобы продолжают поступать. На сегодняшний день мы получили 515 жалоб по завышенным ценам в рознице, 35 — по оптовым ценам на продовольствие, 15 — по оптовым ценам на рыбу и девять — по оптовым ценам не сельскохозяйственную продукцию», — сказал представитель антимонопольного ведомства.
Как сообщает «РИА Новости», чаще всего граждане и хозяйствующие субъекты жалуются на завышенные цены на мясо, в основном курицу, и рыбу.
Фото: fiesta.cdi24.ru