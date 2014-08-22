Чаще всего граждане жалуются на рост цен на мясо

«Жалобы продолжают поступать. На сегодняшний день мы получили 515 жалоб по завышенным ценам в рознице, 35 — по оптовым ценам на продовольствие, 15 — по оптовым ценам на рыбу и девять — по оптовым ценам не сельскохозяйственную продукцию», — сказал представитель антимонопольного ведомства.