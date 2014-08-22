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Чаще всего граждане жалуются на рост цен на мясо

22 августа 2014, 15:34
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за последнюю неделю получила 574 жалобы по завышенным ценам на продовольствие, чаще всего упоминаются мясо и рыба.
Сюжет
Тюмень

Напомним, ФАС 14 августа открыла горячую линию, чтобы граждане могли сообщить о повышении цен на продукты.

«Жалобы продолжают поступать. На сегодняшний день мы получили 515 жалоб по завышенным ценам в рознице, 35 — по оптовым ценам на продовольствие, 15 — по оптовым ценам на рыбу и девять — по оптовым ценам не сельскохозяйственную продукцию», — сказал представитель антимонопольного ведомства.

Как сообщает «РИА Новости», чаще всего граждане и хозяйствующие субъекты жалуются на завышенные цены на мясо, в основном курицу, и рыбу.

Фото: fiesta.cdi24.ru

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