За освобождение Удальцова проголосовали не единодушно

«Удальцов — это предатель Родины, который хочет в Москве Майдана. Он радикально неустроенный человек, который не хочет спокойно решать вопросы, нормально идти в политику, который хочет настроить людей против самих себя. Он сидит не зря: сейчас в стране нельзя разжигать конфликты, страна и так в опасном положении, на нее со всех сторон происходит давление», — отметил молодой тюменец. Пара с коляской, в отличие от других прохожих, задержалась на митинге до конца, и даже проголосовала против резолюции митинга, традиционно на таких акциях принимаемой единогласно.