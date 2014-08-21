За освобождение Удальцова проголосовали не единодушно

«Для того чтобы обеспечить спокойное проведение антисоциальных реформ, Россию превращают в полицейское государство, при этом утверждая, что политзаключенных в стране нет. Власть делает все возможное, чтобы разжечь войну в России, выставляя всех, кто не согласен с существующим курсом, „пятой колонной“, врагами страны. Несмотря на очевидный мирный характер большинства акций протеста, проходящих в стране, пропагандистская машина упорно старается связать их в сознании людей с киевским Майданом, оправдывая жестокие и провокационные действия полиции», — описали происходящее в стране участники митинга, организованного членами тюменского отделения РКРП и дружественных организаций.
Митинг собрал от силы полтора десятка людей — и это несмотря на то, что повод высказаться у оппозиции был: буквально на днях в Москве очередные реальные сроки дали еще троим «узникам Болотной».
«Поддержка политзаключенных — это тот показатель, по которому можно судить о гуманизме, сознательности общества, — не смог не заметить Андрей Кораблев. — К сожалению, люди проявляют пассивность, трусость (те, кто боится выходить на митинги) и даже глупость (те, кто считают, что это не эффективно). Ну а кто-то просто живет по принципу «моя хата с краю».
Речь на акции вели, преимущественно, о соратниках тюменских активистов, членах «Левого фронта» Сергее Удальцове и Леониде Развозжаеве. Активисты отмечали, что «путинская пропаганда» стремится сделать из Удальцова врага народа. По иронии, на митинге присутствовали и те, кто считает именно так.
«Удальцов — это предатель Родины, который хочет в Москве Майдана. Он радикально неустроенный человек, который не хочет спокойно решать вопросы, нормально идти в политику, который хочет настроить людей против самих себя. Он сидит не зря: сейчас в стране нельзя разжигать конфликты, страна и так в опасном положении, на нее со всех сторон происходит давление», — отметил молодой тюменец. Пара с коляской, в отличие от других прохожих, задержалась на митинге до конца, и даже проголосовала против резолюции митинга, традиционно на таких акциях принимаемой единогласно.
Тем не менее, резолюция была принята большинством голосов. В ней участники митинга потребовали от властей «полной отмены антисоциальных законов», в частности — «антиэкстремистского» законодательства и амнистии для всех незаконно осужденных фигурантов «Болотного дела». Кроме того, власти призвали отказаться от репрессивной модели правосудия в пользу диалога с обществом и вообще сменить социально-экономический курс «в интересах трудового народа».
Дарья Мышленникова