Ввод электронных учебников в школах не повысит расходы родителей

Напомним, с 1 января 2015 года все школьные учебники в России должны будут иметь электронную версию. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Содержание учебника в электронной форме должно соответствовать печатной версии и дополнять их мультимедийными и интерактивными элементами.
«Никаких дополнительных расходов введение электронных учебников не принесет. Учебники будут стоить столько же, сколько они стоят. Каждый ребенок будет получать полный комплект всех необходимых учебников и учебных материалов, а начиная со следующего года это будет еще и доступ к электронным учебникам», — цитирует слова Ливанова пресс-служба Минобрнауки.
По его словам, родителям школьников также не придется покупать дополнительные устройства для использования электронных учебников, а наличие электронной версии никак не скажется на стоимости изданий. Об этом сообщает «РИА Новости».
Фото: sotovik.ru