Ввод электронных учебников в школах не повысит расходы родителей

«Никаких дополнительных расходов введение электронных учебников не принесет. Учебники будут стоить столько же, сколько они стоят. Каждый ребенок будет получать полный комплект всех необходимых учебников и учебных материалов, а начиная со следующего года это будет еще и доступ к электронным учебникам», — цитирует слова Ливанова пресс-служба Минобрнауки.