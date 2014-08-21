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Ввод электронных учебников в школах не повысит расходы родителей

21 августа 2014, 10:14
Введение электронных версий учебников в РФ не увеличит расходы родителей школьников, покупать дополнительные устройства для их использования не придется, заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
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Тюмень

Напомним, с 1 января 2015 года все школьные учебники в России должны будут иметь электронную версию. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Содержание учебника в электронной форме должно соответствовать печатной версии и дополнять их мультимедийными и интерактивными элементами.

«Никаких дополнительных расходов введение электронных учебников не принесет. Учебники будут стоить столько же, сколько они стоят. Каждый ребенок будет получать полный комплект всех необходимых учебников и учебных материалов, а начиная со следующего года это будет еще и доступ к электронным учебникам», — цитирует слова Ливанова пресс-служба Минобрнауки.

По его словам, родителям школьников также не придется покупать дополнительные устройства для использования электронных учебников, а наличие электронной версии никак не скажется на стоимости изданий. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: sotovik.ru

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