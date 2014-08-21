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В Тюмени у 17-летней цыганки изъяли героин

21 августа 2014, 18:00
Цыганский поселок «Нахаловка», что в пригороде Тюмени, который официально имеет название поселка Нефтяников, вновь подтверждает недобрую славу наркотического омута.
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Тюмень

На днях сотрудники управления ФСКН России по Тюменской области вывели на чистую воду семью цыганской национальности, имеющую отношение к незаконному обороту героина.

В ходе проверочных мероприятий в наручники попала молодая цыганка. Ее задержали с поличным сразу же после очередной сделки. Кроме только что проданного у нее было изъято около 1 килограмма героина.

Вместе с молодой цыганкой в руки к оперативникам попал ее муж, который также имеет непосредственное отношение к криминальному бизнесу. Оба представителя цыганской национальности, торгующие порошком смерти, были привлечены к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба Управления ФСКН России по Тюменской области.

Наркополицейские призывают все здоровые силы общества к сотрудничеству в вопросах профилактики и борьбы с наркоманией. Телефон отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления наркоконтроля по Тюменской области: 270–124.

Фото: http://bk55.ru

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