В Тюмени пройдет финал чемпионата по дрифту

В субботу, 23 августа, в 13 часов стартуют тренировочные и квалификационные заезды пилотов из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Омска, Перми, Уфы, Верхней Пышмы, Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Участниками первого дня соревнований станут около 40 дрифтеров, в том числе известные тюменской публике Кайгородов Сергей (г. Челябинск), чемпион Урала по дрифту, и Шааб Глеб (г. Омск), двухкратный вице-чемпион Урала. Пилоты, показавшие лучшие результаты в первый день соревнований, в воскресенье поборются за места в тройке сильнейших.