В Тюмени пройдет финал чемпионата по дрифту

Напомним, в этом году впервые проходит дрифт-серия «RDS-Урал», в рамках которой уже прошли три этапа: первый состоялся в Тюмени, затем эстафету гостеприимно приняли Пермь и Курган. Финальная битва за титулы в личном и командном зачетах состоится в Тюмени.
Главным судьей финала открытого чемпионата Уральского Федерального округа по дрифту 2014 года «RDS-Урал» станет Александр Смоляр, спортивный судья всесоюзной категории Российской автомобильной федерации. Александр является одним из создателей и организаторов Российской Дрифт Серии, а также главным судьей соревнований по дрифту «RDS — Запад», возглавляет Комиссию по дрифту при Комитете скоростных соревнований Российской автомобильной федерации.
В субботу, 23 августа, в 13 часов стартуют тренировочные и квалификационные заезды пилотов из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Омска, Перми, Уфы, Верхней Пышмы, Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Участниками первого дня соревнований станут около 40 дрифтеров, в том числе известные тюменской публике Кайгородов Сергей (г. Челябинск), чемпион Урала по дрифту, и Шааб Глеб (г. Омск), двухкратный вице-чемпион Урала. Пилоты, показавшие лучшие результаты в первый день соревнований, в воскресенье поборются за места в тройке сильнейших.
24 августа, в 15 часов состоится официальная церемония открытия соревнований, после которой пройдут финальные парные заезды пилотов.
Помимо соревнований для зрителей на площадке пройдет автограф-сессия с лучшими дрифтерами УрФО, будет работать выставка тюнингованых автомобилей, где каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне «прокачанных» авто. Для «заряженных» экстримом посетителей чемпионата будет работать дрифт-такси с профессиональным пилотом за рулем.
По итогам четвертого этапа, топ-семь лучших дрифтеров «RDS-Урал» представят Уральский федеральный округ на Супер дрифт-битве, которая пройдет с 5 по 7 сентября в Красноярске.
Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, билеты можно приобрести на месте проведения соревнований. 23 августа стоимость билета составит 200 рублей, 24 августа — 300 рублей. Детям до 10 лет, в присутствии родителей, вход свободный.