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В Тюмени пройдет финал чемпионата по дрифту

21 августа 2014, 12:37
Четвертый заключительный этап открытого чемпионата Уральского федерального округа по дрифту пройдет в Тюмени 23–24 августа. Местом встречи автогонщиков неизменно станет площадка автодрома ДОСААФ в поселке Метелево (напротив СК «Партиком», проезд Воронинские горки, 101 к.1).
Сюжет
Тюмень

Напомним, в этом году впервые проходит дрифт-серия «RDS-Урал», в рамках которой уже прошли три этапа: первый состоялся в Тюмени, затем эстафету гостеприимно приняли Пермь и Курган. Финальная битва за титулы в личном и командном зачетах состоится в Тюмени.

Главным судьей финала открытого чемпионата Уральского Федерального округа по дрифту 2014 года «RDS-Урал» станет Александр Смоляр, спортивный судья всесоюзной категории Российской автомобильной федерации. Александр является одним из создателей и организаторов Российской Дрифт Серии, а также главным судьей соревнований по дрифту «RDS — Запад», возглавляет Комиссию по дрифту при Комитете скоростных соревнований Российской автомобильной федерации.

В субботу, 23 августа, в 13 часов стартуют тренировочные и квалификационные заезды пилотов из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Омска, Перми, Уфы, Верхней Пышмы, Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Участниками первого дня соревнований станут около 40 дрифтеров, в том числе известные тюменской публике Кайгородов Сергей (г. Челябинск), чемпион Урала по дрифту, и Шааб Глеб (г. Омск), двухкратный вице-чемпион Урала. Пилоты, показавшие лучшие результаты в первый день соревнований, в воскресенье поборются за места в тройке сильнейших.

24 августа, в 15 часов состоится официальная церемония открытия соревнований, после которой пройдут финальные парные заезды пилотов.

Помимо соревнований для зрителей на площадке пройдет автограф-сессия с лучшими дрифтерами УрФО, будет работать выставка тюнингованых автомобилей, где каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне «прокачанных» авто. Для «заряженных» экстримом посетителей чемпионата будет работать дрифт-такси с профессиональным пилотом за рулем.

По итогам четвертого этапа, топ-семь лучших дрифтеров «RDS-Урал» представят Уральский федеральный округ на Супер дрифт-битве, которая пройдет с 5 по 7 сентября в Красноярске.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, билеты можно приобрести на месте проведения соревнований. 23 августа стоимость билета составит 200 рублей, 24 августа — 300 рублей. Детям до 10 лет, в присутствии родителей, вход свободный.

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