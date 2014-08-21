Строительство набережной Туры подходит к концу

На сегодняшний день завершаются строительные работы на участке тюменской набережной от моста Влюбленных до реки Тюменка. Строители работают здесь практически круглые сутки по сменам. К облагораживанию данной части набережной привлечены около 70 человек и 30 единиц спецтехники.
Начало третьей очереди готово полностью. Здесь повсюду гуляют тюменцы и гости города, катаются на роликовых коньках и велосипедах или просто приятно проводят время, отдыхая на скамейках. На построенной территории расположены два яруса. Первый предназначен для людей, ограниченных в движении, второй — для всех остальных.
Парковка на набережной простирается на 186 метров. Недавно на парковочных местах была сделана разметка и установлены все необходимые знаки. Охрана набережной ведется в круглосуточном режиме. По словам Валерия Борисова, дело осталось за малым — установить люстры и лампы, подрезать деревья, устранить некоторые незначительные эстетические недочеты.
Однако одним существенным недостатком тюменской набережной остается отсутствие стационарных туалетов. Пока для тюменцев и гостей города здесь установлены четыре биотуалета, уборка в которых осуществляется регулярно. В скором времени планируется установить полноценные комфортабельные уборные.
«Меня разочаровывает лишь тот факт, что далеко не все посетители набережной ответственно и аккуратно себя ведут во время своих прогулок. Каждое утро я проезжаю мимо территории и вижу десятки пустых разбросанных банок из-под алкоголя, окурков и прочий мусор. Не говоря уж о том, что многие позволяют себе ходить по нужде в не отведенные для этого места. Молодежь также совершает мелкие акты вандализма по отношению к набережной. Очень обидно, что люди не ценят красоты и чистоты своего города», — опечаленно говорит Валерий Борисов.
Фото: http://www.sdelanounas.ru