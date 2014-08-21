Строительство набережной Туры подходит к концу

«Меня разочаровывает лишь тот факт, что далеко не все посетители набережной ответственно и аккуратно себя ведут во время своих прогулок. Каждое утро я проезжаю мимо территории и вижу десятки пустых разбросанных банок из-под алкоголя, окурков и прочий мусор. Не говоря уж о том, что многие позволяют себе ходить по нужде в не отведенные для этого места. Молодежь также совершает мелкие акты вандализма по отношению к набережной. Очень обидно, что люди не ценят красоты и чистоты своего города», — опечаленно говорит Валерий Борисов.