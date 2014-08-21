nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство набережной Туры подходит к концу

21 августа 2014, 15:13
Работа по строительству второй части третьей очереди тюменской набережной практически завершена. Об этом сообщает руководитель центральной управы г. Тюмени Валерий Борисов.
Сюжет
Тюмень

На сегодняшний день завершаются строительные работы на участке тюменской набережной от моста Влюбленных до реки Тюменка. Строители работают здесь практически круглые сутки по сменам. К облагораживанию данной части набережной привлечены около 70 человек и 30 единиц спецтехники.

Начало третьей очереди готово полностью. Здесь повсюду гуляют тюменцы и гости города, катаются на роликовых коньках и велосипедах или просто приятно проводят время, отдыхая на скамейках. На построенной территории расположены два яруса. Первый предназначен для людей, ограниченных в движении, второй — для всех остальных.

Парковка на набережной простирается на 186 метров. Недавно на парковочных местах была сделана разметка и установлены все необходимые знаки. Охрана набережной ведется в круглосуточном режиме. По словам Валерия Борисова, дело осталось за малым — установить люстры и лампы, подрезать деревья, устранить некоторые незначительные эстетические недочеты.

Однако одним существенным недостатком тюменской набережной остается отсутствие стационарных туалетов. Пока для тюменцев и гостей города здесь установлены четыре биотуалета, уборка в которых осуществляется регулярно. В скором времени планируется установить полноценные комфортабельные уборные.

«Меня разочаровывает лишь тот факт, что далеко не все посетители набережной ответственно и аккуратно себя ведут во время своих прогулок. Каждое утро я проезжаю мимо территории и вижу десятки пустых разбросанных банок из-под алкоголя, окурков и прочий мусор. Не говоря уж о том, что многие позволяют себе ходить по нужде в не отведенные для этого места. Молодежь также совершает мелкие акты вандализма по отношению к набережной. Очень обидно, что люди не ценят красоты и чистоты своего города», — опечаленно говорит Валерий Борисов.

Фото: http://www.sdelanounas.ru

#Новости#Набережная#Валерий Борисов#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25