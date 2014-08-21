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Подорожание водки уменьшило число ее потребителей

21 августа 2014, 15:32
Свыше 30% россиян заявили, что подорожание водки никак не повлияло на уровень ее потребления. Только 7% опрошенных намерены перейти на более дешевую водку, 4% предпочтут водке другие алкогольные напитки и лишь 2% готовы отказаться от ее употребления из-за подорожания.
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Тюмень

Результаты опроса, проведенного социологами фонда «Общественной мнение», опубликованы на сайте. Причем порядка 30% россиян одобряют повышение цен, а еще столько же высказываются против. Об этом пишет «Лента. Ру».

Согласно данным исследования, в настоящее время более 70% россиян употребляют спиртное. При этом еженедельно выпивает каждый десятый россиянин. Порядка 30% россиян полностью отказались от употребления спиртных напитков. Наиболее популярными напитками в России по результатам опроса признаны пиво, вино и водка. Как отмечают социологи, почти каждый второй россиянин хотя бы изредка покупает водку.

Всего в опросе приняли участие 1500 респондентов из 100 населенных пунктов России.

Напомним, с 1 августа минимальные цены на водку в России повысились на 10 процентов. Таким образом, самая дешевая пол-литровая бутылка водки теперь стоит 220 рублей. До этого цены повышались в марте 2014 года.

Фото: diets.ru

#Новости#Алкоголь#Статистика#Тюмень#Саша#Общество
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