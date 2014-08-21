Подорожание водки уменьшило число ее потребителей

Согласно данным исследования, в настоящее время более 70% россиян употребляют спиртное. При этом еженедельно выпивает каждый десятый россиянин. Порядка 30% россиян полностью отказались от употребления спиртных напитков. Наиболее популярными напитками в России по результатам опроса признаны пиво, вино и водка. Как отмечают социологи, почти каждый второй россиянин хотя бы изредка покупает водку.