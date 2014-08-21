Подорожание водки уменьшило число ее потребителей

Результаты опроса, проведенного социологами фонда «Общественной мнение», опубликованы на сайте. Причем порядка 30% россиян одобряют повышение цен, а еще столько же высказываются против. Об этом пишет «Лента. Ру».
Согласно данным исследования, в настоящее время более 70% россиян употребляют спиртное. При этом еженедельно выпивает каждый десятый россиянин. Порядка 30% россиян полностью отказались от употребления спиртных напитков. Наиболее популярными напитками в России по результатам опроса признаны пиво, вино и водка. Как отмечают социологи, почти каждый второй россиянин хотя бы изредка покупает водку.
Всего в опросе приняли участие 1500 респондентов из 100 населенных пунктов России.
Напомним, с 1 августа минимальные цены на водку в России повысились на 10 процентов. Таким образом, самая дешевая пол-литровая бутылка водки теперь стоит 220 рублей. До этого цены повышались в марте 2014 года.
Фото: diets.ru