Определились победители Кубка Чемпионов по спортивной «Своей игре»

Сразиться наравне с лучшими знатоками смогли также еще 4 счастливчика, их имена стали известны 13 августа на отборочном турнире. Ими стали Александра Строкова, Евгений Минкин, Татьяна Холодилина и Анастасия Долгих — самый молодой игрок турнира. В 17 лет она принимает участие во многих городских и областных турнирах. В составе команды «Сову в студию» Настя участвовала в Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» среди школьных команд-2014. «Для меня каждый раз волнительно соревноваться с такими значимыми игроками, но даже просто попасть в список, где есть фамилии известных тюменских эрудитов, для молодого игрока — уже достижение. Я горжусь тем, что могу набираться опыта, соревнуясь с ними» — делится впечатлениями Анастасия.