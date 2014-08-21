Определились победители Кубка Чемпионов по спортивной «Своей игре»

«Своя игра» — популярное интеллектуальное шоу, транслируемое на телеканале «НТВ», аналог западного «Jeopardy»(от англ. «рискуй»). Существует также спортивная версия игры: люди по всему миру соревнуются в быстроте реакции и эрудиции. Тюменская область — не исключение.
Мероприятие открыл Сергей Усов — член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области. Сергей Александрович поздравил всех пришедших с юбилеем региона, а также пожелал удачи игрокам.
15 участников Кубка — сильнейшие эрудиты Тюмени и Тюменской области — получили wild card как чемпионы различных регионов этого года. Это Аркадий Либерман — Тюменская область, Екатерина Сосенко — Югра, Дмитрий Журавский — Тюмень, Владислав Тайшин — Ханты-Мансийск, Борис Катермин — Нижневартовск, Кирилл Дорошев — Нефтеюганск, Константин Знаменщиков — Ишим, Павел Назаренко — Заводоуковск, Александр Токарчук — Салехард, Артем Барсуков — Ялуторовск, Александр Кудеенко — Ноябрьск.
Сразиться наравне с лучшими знатоками смогли также еще 4 счастливчика, их имена стали известны 13 августа на отборочном турнире. Ими стали Александра Строкова, Евгений Минкин, Татьяна Холодилина и Анастасия Долгих — самый молодой игрок турнира. В 17 лет она принимает участие во многих городских и областных турнирах. В составе команды «Сову в студию» Настя участвовала в Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» среди школьных команд-2014. «Для меня каждый раз волнительно соревноваться с такими значимыми игроками, но даже просто попасть в список, где есть фамилии известных тюменских эрудитов, для молодого игрока — уже достижение. Я горжусь тем, что могу набираться опыта, соревнуясь с ними» — делится впечатлениями Анастасия.
Помимо опытнейших участников, много лет, активно играющих на чемпионатах и турнирах различных уровней, таких, как Дмитрий Журавский или Аркадий Либерман, wild card получили совсем молодые игроки — чемпионы тюменских вузов. Например, Владислав Тарасов — бронзовый призер Тюменской области по «Своей игре»-2014, а также самый ценный игрок 2 сезона телепроекта «Битва эрудитов» на канале «Евразион ТВ». «Я участвую в подобных играх не первый год, люблю „Свою игру“ и благодарен „Федерации интеллектуальных игр“ за то, что ею регулярно проводятся различные турниры, к тому же на таком высоком уровне» — комментирует происходящее Владислав.
В отборочном туре себя проявили Дорошев Кирилл, набрав 180 очков, Павел Назаренко со 100 баллами, Константин Знаменщиков — 130, Аркадий Либерман — 230, в очередной раз высокий результат показал Дмитрий Журавский — 260.
Все участники вели достойную борьбу, однако в финал удалось выйти знатокам с наибольшим игровым стажем — опыт сыграл немаловажную роль. Победу удалось одержать действующему чемпиону Тюменской Области-2014 — Аркадию Либерману. На втором месте в результате упорного сражения оказался игрок сборной Тюменской области по телевизионному «Брэйн-Рингу», самый ценный игрок первого сезона «Битвы эрудитов» Константин Знаменщиков из Ишима. Чемпион Тюмени-2014 Дмитрий Журавский, остался третьим.
Не каждому известно, что подобные мероприятия проводятся довольно часто. Ежегодно тюменские команды защищают честь региона на всероссийском уровне.
Интеллектуальное движение в нашей области процветает с каждым днем. Немалый вклад в его развитие вносит именно «Федерация интеллектуальных игр». Кубок Чемпионов Тюменской области по спортивной «Своей игре» — одно из тех мероприятий, которые помогают одаренным личностям любого возраста не стоять на месте, а развиваться, показывать себя и смотреть на других, более опытных игроков.
Надеемся, что в будущем тюменских интеллектуалов ждет еще немало подобных мероприятий. Поздравляем чемпионов с победой, а всех жителей Тюменского края с 70-летием региона.