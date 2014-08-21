nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новый онкологический центр появится на базе «Медицинского города»

21 августа 2014, 11:11
Современный онкологический центр, где будут применяться новейшие технологии борьбы с раком, в течение трех лет появится в Тюменской области на базе «Медицинского города». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Якушев. Общая стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень

Современный онкологический центр, где будут применяться новейшие технологии борьбы с раком, в течение трех лет появится в Тюменской области на базе «Медицинского города». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Якушев. Общая стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд рублей.

Проект, о котором говорил Владимир Якушев, скорее всего, получит государственно-частное финансирование. «Это наиболее оптимальный вариант. В этом случае удастся получить симбиоз опыта двух сторон, что положительно скажется на реализации проекта», — комментирует главный врач Медгорода Андрей Кудряков.

Отметим, что в обращении к жителям Тюмени, Югры и Ямала Владимир Якушев обратил внимание на успешно развивающуюся сферу здравоохранения. В частности, объем высокотехнологичных операций увеличился втрое. Этот показатель удалось достичь и благодаря реализации такого крупномасштабного проекта как «Медицинский город».

«Учитывая то, что Медгород находится только на начальном этапе и уже демонстрирует отличные показатели, в будущее можно смотреть с позитивом и уверенностью», — отметил Андрей Кудряков. Об этом сообщает пресс-служба Медгородка.

#Новости#Онкология#Медицинский город#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25