Новый онкологический центр появится на базе «Медицинского города»

Современный онкологический центр, где будут применяться новейшие технологии борьбы с раком, в течение трех лет появится в Тюменской области на базе «Медицинского города». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Якушев. Общая стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд рублей.
Проект, о котором говорил Владимир Якушев, скорее всего, получит государственно-частное финансирование. «Это наиболее оптимальный вариант. В этом случае удастся получить симбиоз опыта двух сторон, что положительно скажется на реализации проекта», — комментирует главный врач Медгорода Андрей Кудряков.
Отметим, что в обращении к жителям Тюмени, Югры и Ямала Владимир Якушев обратил внимание на успешно развивающуюся сферу здравоохранения. В частности, объем высокотехнологичных операций увеличился втрое. Этот показатель удалось достичь и благодаря реализации такого крупномасштабного проекта как «Медицинский город».
«Учитывая то, что Медгород находится только на начальном этапе и уже демонстрирует отличные показатели, в будущее можно смотреть с позитивом и уверенностью», — отметил Андрей Кудряков. Об этом сообщает пресс-служба Медгородка.