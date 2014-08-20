В центре Тюмени появился памятный знак

Со словами признательности к ветеранам службы обратились Вадим Пятилетов и главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский. А председатель областной думы Сергей Корепанов подчеркнул, что тюменским сотрудникам госбезопасности всегда приходилось решать неординарные задачи. «И сразу после образования нашего региона, северные и южные границы которого совпадают с государственными границами, — заметил он, — и в годы реализации самого мощного в стране проекта по созданию нефтегазовой провинции».