В центре Тюмени появился памятный знак

Право открыть памятный знак предоставили Владимиру Якушеву, руководителю РУ ФСБ по Тюменской области Вадиму Пятилетову, главе Союза ветеранов госбезопасности региона Виктору Мещерякову и почетному сотруднику госбезопасности СССР, полковнику КГБ в отставке Дмитрию Быкову, которого часто называют «живой легендой» тюменских чекистов.
Обращаясь к собравшимся на торжество тюменцам, Владимир Якушев заметил, что в эти юбилейные дни на карте столицы региона появится несколько мест, связанных с памятью наших заслуженных земляков, вложивших свой талант и свои силы в развитие области.
«На днях мы заложили камень в основание будущего памятника авиаторам, сыгравшим огромную роль в освоении тюменского севера, — сказал он. — Сегодня открываем мемориал в честь чекистов, посвятивших, а то и отдавших свою жизнь службе Отечеству».
Врио губернатора подчеркнул, что нынешние сотрудники органов государственной безопасности с честью продолжают традиции старшего поколения и выразил уверенность, что этот памятный знак станет одним из любимых и знаковых мест не только для ветеранов и действующих чекистов, но и для всех тюменцев, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Со словами признательности к ветеранам службы обратились Вадим Пятилетов и главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский. А председатель областной думы Сергей Корепанов подчеркнул, что тюменским сотрудникам госбезопасности всегда приходилось решать неординарные задачи. «И сразу после образования нашего региона, северные и южные границы которого совпадают с государственными границами, — заметил он, — и в годы реализации самого мощного в стране проекта по созданию нефтегазовой провинции».
Тепло поблагодарили руководство области и города Тюмени выступавшие затем ветераны — за поддержку и воплощение своей инициативы. Виктор Мещеряков отметил, что открытие памятного знака — событие, знаменующее сразу два юбилея — 70-летие Тюменской области, которое празднуется сейчас, и грядущее 70-летие Победы.
Фото: http://peshka.myff.ru