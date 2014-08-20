В школы предлагают вернуть уроки политинформации

Инициативу коммунистов в целом поддерживают единороссы, которые, впрочем, не прочь несколько скорректировать ее. Депутат Олег Савченко полагает, что местных депутатов нужно обязать ежемесячно посещать школы и обсуждать с детьми наиболее острые политические темы. Кроме того, он считает, что любовь к родине нужно прививать и поездками по историческим местам. Об этом пишет «Российская газета».