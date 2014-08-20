nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В школы предлагают вернуть уроки политинформации

20 августа 2014, 16:25
Парламентарии готовят ряд законодательных инициатив на тему патриотизма — в частности, хотят вернуть в учебную программу уроки политинформации. Предмет будет идти два раза в неделю и попадет в список экзаменационных.
Сюжет
Тюмень

Документ формулируют депутаты из КПРФ. Глава юридической службы партии Вадим Соловьев в комментарии «Независимой газете» рассказал о необходимости возрождать советские традиции в школах. По его словам, ученики, как и прежде должны выступать перед своими товарищами с докладами о политической ситуации в стране, обсуждать с учителями вопросы патриотического характера.

Инициативу коммунистов в целом поддерживают единороссы, которые, впрочем, не прочь несколько скорректировать ее. Депутат Олег Савченко полагает, что местных депутатов нужно обязать ежемесячно посещать школы и обсуждать с детьми наиболее острые политические темы. Кроме того, он считает, что любовь к родине нужно прививать и поездками по историческим местам. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: temakazan.ru

#Новости#Госдума РФ#Тюмень#Школы#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25