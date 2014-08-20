Тюменец просит Нобелевский комитет забрать у Барака Обамы премию мира

«Считаем, что президент Обама, пообещавший всему миру сотрудничество между народами, а фактически развязавший „арабскую войну“ и государственный переворот на Украине, был не заслуженно награжден высшей международной премией — Нобелевской премией мира. Имя Обамы не достойно находится в одном ряду с такими великими нобелевскими лауреатами премии мира как: Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Далай-лама 14-ый, Нельсон Мандела и многие другие, внесшие свой вклад в сохранение мира, прекращение вооруженных конфликтов, уничтожение различных видов оружия, борьбу за права человека», — говорится в тексте петиции.