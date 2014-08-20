Тюменец просит Нобелевский комитет забрать у Барака Обамы премию мира

Причиной, по которой Нестерук считает возможным отозвать премию у американского президента, названы многочисленные вооруженные конфликты по всему миру, начавшиеся после вступления Обамы в должность. Автор петиции в качестве примеров приводит участие армии США в бомбардировках Ливии, поддержку повстанцев в Сирии в 2013 году, а также поддержку государственного переворота на Украине.
«Считаем, что президент Обама, пообещавший всему миру сотрудничество между народами, а фактически развязавший „арабскую войну“ и государственный переворот на Украине, был не заслуженно награжден высшей международной премией — Нобелевской премией мира. Имя Обамы не достойно находится в одном ряду с такими великими нобелевскими лауреатами премии мира как: Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Далай-лама 14-ый, Нельсон Мандела и многие другие, внесшие свой вклад в сохранение мира, прекращение вооруженных конфликтов, уничтожение различных видов оружия, борьбу за права человека», — говорится в тексте петиции.
Следует отметить, что Виктор Нестерук не одинок в своей инициативе. На официальном сайте Белого дома США также появилось обращение с призывом к Обаме вернуть премию Нобелевскому комитету. По правилам президентской администрации любая инициатива, набравшая больше 100 тысяч голосов, должна получить официальный ответ.
Нобелевскую премию мира Барак Обама получил в 2009 году с формулировкой «За огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». В прессе неоднократно подчеркивалось, что премию американскому президенту выдали «авансом» за будущие заслуги и предвыборные обещания, поскольку на момент получения премии Обама проработал в должности президента всего полгода.