Сотрясение мозга за переход дороги в неположенном месте

ДТП произошло в «час пик», когда тюменцы и жители окрестных поселений ехали на работу. Инспекторы ДПС регулировали движением в ручном режиме, чтобы не допустить затора на дороге и пропустить транспорт. Об этом пишет Госавтоинспекция Тюменской области.