Сотрясение мозга за переход дороги в неположенном месте

Оба пострадавших, женщина и мужчина, доставлены в больницу. Молодой человек получил сотрясение мозга и рваную рану ноги. У женщины, находившейся в состоянии опьянения, рваная рана лба, перелом ноги и травма головы.
ДТП произошло в «час пик», когда тюменцы и жители окрестных поселений ехали на работу. Инспекторы ДПС регулировали движением в ручном режиме, чтобы не допустить затора на дороге и пропустить транспорт. Об этом пишет Госавтоинспекция Тюменской области.
ГИБДД призывает пешеходов соблюдать правила и беречь свою жизнь. За два дня уже 5 тюменцев получили дорожные травмы из-за нарушения правил перехода улицы.
Фото: moy-gorod.com.ua