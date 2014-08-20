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Сотрясение мозга за переход дороги в неположенном месте

20 августа 2014, 14:30
Сегодня в девятом часу «семерка» сбила двух пешеходов на ул. Республики, 252а. По словам водителя автомобиля, люди переходили дорогу в неположенном месте.
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Тюмень

Оба пострадавших, женщина и мужчина, доставлены в больницу. Молодой человек получил сотрясение мозга и рваную рану ноги. У женщины, находившейся в состоянии опьянения, рваная рана лба, перелом ноги и травма головы.

ДТП произошло в «час пик», когда тюменцы и жители окрестных поселений ехали на работу. Инспекторы ДПС регулировали движением в ручном режиме, чтобы не допустить затора на дороге и пропустить транспорт. Об этом пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД призывает пешеходов соблюдать правила и беречь свою жизнь. За два дня уже 5 тюменцев получили дорожные травмы из-за нарушения правил перехода улицы.

Фото: moy-gorod.com.ua

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