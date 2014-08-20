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Экс-директор похитил из кассы МУП более 600 тысяч рублей

20 августа 2014, 13:38
Игорь К., будучи директором МУП ЖКХ «Содружество» в селе Горьковка Тюменского района, организовал хищение денежных средств из кассы предприятия. За это в свои 45 лет он может загреметь в тюрьму.

По версии следствия, Игорь К., исполняя обязанности главного инженера, а затем директора МУП ЖКХ «Содружество» в селе Горьковка, похитил деньги из кассы предприятия более 618 тысяч рублей, которые являлись платежами жителей и индивидуальных предпринимателей села Горьковка. Для этого он ежемесячно с апреля 2012 года по май 2014 года изготавливал и предоставлял в бухгалтерию подложные договоры подряда и акты выполненных работ, которые оформлял на родственника своей жены.

О хищениях денежных средств стало известно правоохранительным органам и в мае 2014 года было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось под надзором прокуратуры Тюменского района.

Согласно закону, санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), по которой обвиняют Игоря, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, информирует прокуратура Тюменского района.

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