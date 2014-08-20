Экс-директор похитил из кассы МУП более 600 тысяч рублей

По версии следствия, Игорь К., исполняя обязанности главного инженера, а затем директора МУП ЖКХ «Содружество» в селе Горьковка, похитил деньги из кассы предприятия более 618 тысяч рублей, которые являлись платежами жителей и индивидуальных предпринимателей села Горьковка. Для этого он ежемесячно с апреля 2012 года по май 2014 года изготавливал и предоставлял в бухгалтерию подложные договоры подряда и акты выполненных работ, которые оформлял на родственника своей жены.