В Тюмени раздают транспортные карты

Многофункциональный центр в Тюменской области приглашает горожан получить транспортную карту.
«За последнюю неделю за услугой по выдаче транспортной карты в МФЦ обратились более 300 человек, — говорит директор ГАУ ТО „МФЦ“ Александр Нагибин. — Количество посетителей к началу учебного года возрастет, так как в областной центр вернутся школьники и съедутся студенты. Поэтому мы советуем гражданам льготных категорий не затягивать с получением карты и заранее посетить Центр для получения этой услуги».
Напомним, что за получением или заменой транспортной карты в МФЦ могут обращаться школьники, студенты, пенсионеры по старости и иные категории граждан, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте.
Карта выдается бесплатно в трех филиалах МФЦ, расположенных в Тюмени по адресам: Водопроводная 12, Щербакова 98, стр. 3 и Ямская 57/3. Прием посетителей ведется с 8 до 20 часов со вторника по субботу. Имеется возможность предварительной записи через сайт учреждения http://mfcto.ru/, сообщают в ГАУ ТО «МФЦ».
Полную информацию о данной и других услугах, оказываемых ГАУ ТО «МФЦ», можно получить по телефону «горячей» линии: 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).
Фото: http://news.rambler.ru