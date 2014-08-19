В Тюмени раздают транспортные карты

«За последнюю неделю за услугой по выдаче транспортной карты в МФЦ обратились более 300 человек, — говорит директор ГАУ ТО „МФЦ“ Александр Нагибин. — Количество посетителей к началу учебного года возрастет, так как в областной центр вернутся школьники и съедутся студенты. Поэтому мы советуем гражданам льготных категорий не затягивать с получением карты и заранее посетить Центр для получения этой услуги».