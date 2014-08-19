Тюменские школьники сыграют в КВН

Стоит отметить, что это была пятая по счету тюменская городская летняя школа КВН. В составе жюри — опытные тюменские игроки клуба веселых и находчивых. Один из членов жюри, директор тюменского регионального представительства всероссийской Юниор — Лиги КВН и руководитель школы КВН Лариса Антропова отметила: «Пятая школа КВН превзошла все наши ожидания. Особенно удивили малыши. Надеюсь, шутки, придуманные ими, будут иметь большой успех и в финале».