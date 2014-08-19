Тюменские школьники сыграют в КВН

Третья смена детского лагеря с дневным пребыванием при ДЮЦ «Авангард» выдалась, пожалуй, самой яркой и увлекательной. Ведь именно эта смена имела профильный характер — отдыхающие ребята посещали школу КВН.
В последний день смены, а именно, 20 августа в 14.30 в концертном зале кинотеатра «Космос» по адресу: ул. Республики, 165а состоится финальная игра с участием пяти команд различных школ города. Все эти коллективы являются новичками в «кавээновском» деле.
Отметим, что третью профильную смену посетило 40 детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет, все они и составят пять дружин. В рамках школы КВН веселых и находчивых юнцов обучали профессиональные педагоги и опытные тюменские «кавээнщики».
Актерскому мастерству, например, ребят учила педагог ТГАКиСТ Анна Хомич, с сочинением шуток помогал известный «нефтегазовский кавээнщик» Евгений Бикшаримов, вокальные партии помогала ставить педагог дворца искусств «Пионер» Елена Астафьева. Также зрителей и участников порадует своей игрой чемпион московского фестиваля КВН, сборная города Тюмени — команда «Тюменское время».
Стоит отметить, что это была пятая по счету тюменская городская летняя школа КВН. В составе жюри — опытные тюменские игроки клуба веселых и находчивых. Один из членов жюри, директор тюменского регионального представительства всероссийской Юниор — Лиги КВН и руководитель школы КВН Лариса Антропова отметила: «Пятая школа КВН превзошла все наши ожидания. Особенно удивили малыши. Надеюсь, шутки, придуманные ими, будут иметь большой успех и в финале».
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени приглашает всех желающих понаблюдать за увлекательным финалом, который разыграют самые юные «кавээнщики» Тюмени!
Фото: http://gov.cap.ru