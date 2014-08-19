Тюменец вернулся из Гродно с кубком

Выбор союзного государства для проведения соревнований четвёртого этапа Кубка России по дрэг-рейсингу объясняется достаточно легко: в Беларуси хорошо развит дрэг-рейсинг, есть много участников и зрителей, а трасса, которую впервые в прошлом году организовали на территории гродненского аэропорта, по своим характеристикам близка к идеалу. Длина — 2500 метров, ширина — 45 метров, ровное покрытие и мелко-абразивный асфальт — всё это обеспечивает высокое сцепление с полотном и позволяет показывать хорошие результаты. Рекорд квотера на сегодняшний день составляет 8,03 секунды — его в 2013 году установил Андрей Кравченко на Nissan Skyline R32.
Вполне вероятно, что рекорд гродненской трассы в предстоящие выходные обновится. Организаторы Кубка России, как и всегда, планируют «проклеить» трассу, чтобы еще более повысить сцепление с полотном.
Несмотря на достаточную удалённость трассы от центра России, в Гродно приехали известные спортсмены, которые уже принимали участие в первых трех этапах. Борьбу за секунды повели Денис Гончаров, Рииво Синиярв, Дмитрий Матвеев, Дмитрий Капустин, Александр Альбин, Андрей Муленко, Яна Сотова, Игорь Баранов, Владимир Третьяк, Иван Васильев и многие другие, включая нескольких дебютантов сезона. Впервые в этапе Кубка приняла участие Мария Панова, известная спортсменка и неоднократная рекордсменка России по дрэг-рейсингу. Выступала она будет на полноприводном Toyota Soarer, который накануне заездов в Гродно был достроен и покрашен в голубой цвет.
Помощь в доставке участников автомобилей, как и на прошлых соревнованиях, взяли на себя промоутер и организатор Кубка России — SMP Racing и компания Dragtimes. Первые автовозы с машинами гонщиков уже направляются в Гродно. К примеру, на автовоз были погружены Chevrolet Сorvette Андрея Муленко (класс US) — в Омске, в Тюмени — ВАЗ 2108 Сергея Ивакова (FSL), а в Кургане — Toyota MR2 Ивана Васильева (класс US).
Вместе с заездами Кубка России в выходные прошёл этап Чемпионата Беларуси по дрэг-рейсингу. Зрители по единому билету смогли в оба дня посмотреть сразу несколько сессий тренировочных, квалификационных и финальных заездов двух различных соревнований.
В результате в Гродно прошёл не только самый наполненный этап по количеству спортсменов в каждом классе — он также собрал максимальное число мощных, интересных и необычных автомобилей за весь сезон 2014 года.
Помимо постоянных участников, борющихся за звание победителей и призеров Кубка России, в гродненском этапе приняли участие также другие спортсмены из Беларуси и граничащих с Беларусью стран: Эстонии, Литвы, Украины и Польши. Всего на старт вышло 42 спортсмена в четырёх традиционных классах: FSL, FSA, FSB и US.
Самым многочисленным оказался полноприводный класс FSB (16 автомобилей), чуть меньше — 11 — автомобилей было заявлено в заднеприводном классе Unlimited Street. Конечно, для зрителей эти классы оказались самыми интересными, т. к. именно в них происходила самая яркая борьба и самые красивые победы.
Отдельным украшением соревнования стали известные пилоты, такие как Андрей Кравченко из Донецка на Nissan Skyline, в прошлом году установивший рекорд СНГ во время соревнований в Виннице: 7,663 секунды, а на английской трассе Санта-Под показавший и того лучше результат: 7,43 секунды. В воскресенье во время финальных заездов в Гродно Андрей сумел установить рекорд трассы: 7,943 секунды (это «чистое» время без учета реакции).
В первых же четвертьфиналах состоялся заезд, на который хотелось бы посмотреть гораздо позже: Андрей Кравченко против Александра Альбина (Nissan Skyline GT-R 32). И, несмотря на совершенно невероятную реакцию и молниеносный старт, Альбин проигрывает заезд на дистанции и выбывает из дальнейшей борьбы.
Не менее известным среди спортсменов и поклонников дрэг-рейсинга является польский гонщик Гжегож Сташевски на знаменитом в Европе очень быстром Chevrolet Corvette. Его время в Гродно — 8,213.
Уже второй этап подряд в Кубке принимает участие Дмитрий Капустин на своем рекордном Nissan Skyline. Его лучшее время — 7,850. В Гродно у красного «Скайлайна» были все возможности для победы, однако неудача в финальных заездах приводит к тому, что Дмитрий становится лишь пятым. Лучшее время на соревновании — 8,203 секунды.
Одним из главных событий четвёртого этапа стал приезд и выступление Маши Пановой на Toyota Soarer Total Race. В субботней квалификации Маша сумела показать 8,5 секунд, однако в последнем заезде на Soarer сломался редуктор, и Маша продолжила выступление в заднеприводном классе, где показала в квалификации 10,0 секунды. К сожалению, на старте четвертьфиналов Панова сходит по техническим причинам. В полуфиналы выходит Денис Гончаров на Chevrolet Camaro, но допускает фальстарт в заезде с Рииво Синиярвом.
В классе US подобрались, наверное, самые пёстрые и необычные автомобили. Второй этап подряд на Chevrolet Monza выступает эстонский пилот Рииво Синиярв, и второй этап подряд одерживает победу. На старты выходят и не менее интересный Corvette Андрея Муленко, и Chevrolet Trucker белоруса Дмитрия Нагулы.
Участник предыдущих этапов Дмитрий Саморуков на этот раз сел за руль промода Dodge Viper. Дмитрий сумел показать на нем 10,237 секунд, но в финальных заездах выступить не смог по техническим причинам.
К сожалению, из-за проблем с двигателем сошёл и ещё один постоянный участник Кубка России Иван Васильев на красной Toyota MR-2. Сейчас его возможная победа в Кубке стоит под серьёзным вопросом.
Оба старших класса к большому огорчению зрителей не успели докатать финалы: сильнейший дождь прервал заезды, а затем, после того, как стало понятно, что это надолго, и трасса не успеет как следует высохнуть, соревнование было закрыто. Результаты были засчитаны по временам квалификации.
Единственный класс, в котором все автомобили сумели проехать полностью сетку, оказался класс FSL. Здесь победу одержал Сергей Кузовкин из Москвы на ВАЗ-2108. Это была техническая победа, так как оба финалиста в заезде допустили фальстарт.
Лучшее время Сергея в квалификации — 11,005 секунды, это отличный результат для обычной «восьмёрки» с атмосферным двигателем!
Постоянный победитель класса Дмитрий Кудрявцев на ярко-оранжевой Toyota MR2 в полуфинале с тем же Владимиром Вилем также допустил фальстарт. Но поскольку на трёх предыдущих этапах Дмитрий одержал три победы, то он досрочно стал победителем Кубка.
В переднеприводном классе FSA из-за проблем с мотором в самом начале воскресенья сошел Владимир Третьяк на ВАЗ-2108. Однако по предыдущим этапам он имеет довольно значительный задел по очкам, и пятый этап станет для него решающим. Технические же проблемы постигли и Игоря Баранова на Honda Civic. В четвертьфиналах проиграла заезд Яна Сотова.
В результате первое место было присуждено Вадиму Кравченко, команда Alania Motor Sport, на ВАЗ-2108. Его лучшее время было 10,153 секунды!
Для тюменцев, конечно же, главным был класс FSL — неизменный участник Кубка России Сергей Иваков вновь поднялся на призовой пьедестал! Пилот «восьмёрки» в Гродно стал третьим в своём дивизионе, пополнив копилку наград очередным кубком за «бронзу».
Итоги 4 этапа Кубка России по дрэг-рейсингу:
Топ-3 класса FSL:
Топ-3 класса FSA:
Топ-3 класса FSB:
Топ-3 класса US:
Лучшее время этапа:
Андрей Кравченко, Nissan Skyline — 7,943 секунды