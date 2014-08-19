Тюменец вернулся из Гродно с кубком

Выбор союзного государства для проведения соревнований четвёртого этапа Кубка России по дрэг-рейсингу объясняется достаточно легко: в Беларуси хорошо развит дрэг-рейсинг, есть много участников и зрителей, а трасса, которую впервые в прошлом году организовали на территории гродненского аэропорта, по своим характеристикам близка к идеалу. Длина — 2500 метров, ширина — 45 метров, ровное покрытие и мелко-абразивный асфальт — всё это обеспечивает высокое сцепление с полотном и позволяет показывать хорошие результаты. Рекорд квотера на сегодняшний день составляет 8,03 секунды — его в 2013 году установил Андрей Кравченко на Nissan Skyline R32.