nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ молдавских консервов

19 августа 2014, 16:17
Экспертиза показала, что консервы, произведенные на молдавских предприятиях SRL «Sorvest — Agro», AO «Alfa — Nistru», П.И.К АО «Natur Bravo», СП «Coval&amp;Co» 0.0.0, ненадлежащего качества. В одних — нарушены требования маркировки, в других заявленная на таре масса не соответствует действительности.

Нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей выявлены Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

По результатам экспертизы установлено, что «Компот из абрикосов целыми плодами» производства СП «Coval&Co» 0.0.0 выпущен по ГОСТу с истекшим сроком действия, нарушены требования маркировки продукции.

При исследовании консервированных продуктов «Помидоры в собственном соку», «Помидоры маринованные» производства SRL «Sorvest — Agro», «Кукуруза сладкая» производства AO «Alfa — Nistru», «Горошек зеленый» производства П.И.К АО «Natur Bravo» установлено, что масса основного продукта не соответствует заявленной массе на этикетке.

Выявленные нарушения свидетельствуют о системных нарушениях на предприятиях, выпускающих плодоовощную продукцию, и подтверждают ослабление контроля со стороны уполномоченных государственных органов Республики Молдова за качеством пищевой продукции, произведенной на ее территории.

С 18 июля 2014 года Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации консервированной плодоовощной продукции, коды ТН ВЭД 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 из Республики Молдова.

В случае выявления указанной продукции в обороте просьба сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (тел.: 28-00-78, факс: 20-51-43, электронный адрес: [email protected]).

Фото www.noi.md

#Новости#Молдавия#Роспотребнадзор#Запреты#Продукты питания#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25