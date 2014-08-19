Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ молдавских консервов

Нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей выявлены Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
По результатам экспертизы установлено, что «Компот из абрикосов целыми плодами» производства СП «Coval&Co» 0.0.0 выпущен по ГОСТу с истекшим сроком действия, нарушены требования маркировки продукции.
При исследовании консервированных продуктов «Помидоры в собственном соку», «Помидоры маринованные» производства SRL «Sorvest — Agro», «Кукуруза сладкая» производства AO «Alfa — Nistru», «Горошек зеленый» производства П.И.К АО «Natur Bravo» установлено, что масса основного продукта не соответствует заявленной массе на этикетке.
Выявленные нарушения свидетельствуют о системных нарушениях на предприятиях, выпускающих плодоовощную продукцию, и подтверждают ослабление контроля со стороны уполномоченных государственных органов Республики Молдова за качеством пищевой продукции, произведенной на ее территории.
С 18 июля 2014 года Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации консервированной плодоовощной продукции, коды ТН ВЭД 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 из Республики Молдова.
В случае выявления указанной продукции в обороте просьба сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (тел.: 28-00-78, факс: 20-51-43, электронный адрес: [email protected]).
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