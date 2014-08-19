Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ молдавских консервов

Экспертиза показала, что консервы, произведенные на молдавских предприятиях SRL «Sorvest — Agro», AO «Alfa — Nistru», П.И.К АО «Natur Bravo», СП «Coval&Co» 0.0.0, ненадлежащего качества. В одних — нарушены требования маркировки, в других заявленная на таре масса не соответствует действительности.