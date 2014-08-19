Предприниматели Тюмени отправятся во Вьетнам

Торгово-промышленная палата Тюменской области приглашает предприятия и организации региона к участию в бизнес миссии во Вьетнам с 5 по 9 октября. Заявки принимаются до 22 августа.
Цель бизнес-миссии — интенсификация сотрудничества деловых кругов двух стран в сфере высоких технологий, а также их применения в различных отраслях промышленности. Участники посетят парк высоких технологий «Хоалак», Министерство промышленности и торговли Вьетнама, Сайгонский парк высоких технологий SHTP, Министерство науки и технологии Вьетнама, Академию наук и технологий Вьетнама, сообщают в пресс-службе торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Также все присутствующие пройдут семинар с участием ведущих вьетнамских компаний, побывают на переговорах с ориентиром на подписание двухсторонних документов по достигнутым договоренностям. У тюменских предпринимателей появится возможность презентовать свои проекты-предложения для сотрудничества коллегам из Вьетнама.
Делегацию РФ планирует возглавить первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Участие государственных чиновников высочайшего ранга и руководства крупных компаний обеспечит всем членам делегации пристальное внимание со стороны вьетнамских деловых кругов и создаст уникальную возможность для налаживания плодотворного взаимодействия.
Мероприятие организовано министерством экономического развития РФ и Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса. По вопросам участия обращайтесь по тел.: 689–359.
Фото: http://odessa.od.slando.ua