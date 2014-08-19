Предприниматели Тюмени отправятся во Вьетнам

Также все присутствующие пройдут семинар с участием ведущих вьетнамских компаний, побывают на переговорах с ориентиром на подписание двухсторонних документов по достигнутым договоренностям. У тюменских предпринимателей появится возможность презентовать свои проекты-предложения для сотрудничества коллегам из Вьетнама.