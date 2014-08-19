nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Покупай в «Фаворите» — выиграй автомобиль

19 августа 2014, 08:48
У Вас есть мечта? У нас есть машина! Устали от общественного транспорта? У нас есть машина! Надоело постоянно просить кого-то подвезти? У нас есть машина!

18 июля ТРЦ Фаворит запустил конкурс главным призом которого является автомобиль!

До 26 сентября покупай в магазинах ТРЦ Фаворит и получай шанс выиграть автомобиль!

От воплощения мечты в реальность Вас разделяет всего несколько шагов:

1. Совершай покупки на любую сумму в магазинах ТРЦ Фаворит;

2. Регистрируй чеки* на 2 этаже на стойке дисконтной программы Malloko;

3. Выигрывай автомобиль.

Всё очень просто?

Тогда скорее в ТРЦ Фаворит (ул. Валерии Гнаровской, 12)!

Розыгрыш автомобиля состоится 27 сентября, право побороться за автомобиль получит тот, кто накопит самую большую сумму всех чеков!

Хватит копить деньги, копи покупки!

Все подробности в группе vk.com/malloko

*Чеки регистрируются только в день покупки.

#Новости#Автомобили#ТРЦ Фаворит#Розыгрыш#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25