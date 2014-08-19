Покупай в «Фаворите» — выиграй автомобиль

18 июля ТРЦ Фаворит запустил конкурс главным призом которого является автомобиль!
До 26 сентября покупай в магазинах ТРЦ Фаворит и получай шанс выиграть автомобиль!
От воплощения мечты в реальность Вас разделяет всего несколько шагов:
1. Совершай покупки на любую сумму в магазинах ТРЦ Фаворит;
2. Регистрируй чеки* на 2 этаже на стойке дисконтной программы Malloko;
3. Выигрывай автомобиль.
Всё очень просто?
Тогда скорее в ТРЦ Фаворит (ул. Валерии Гнаровской, 12)!
Розыгрыш автомобиля состоится 27 сентября, право побороться за автомобиль получит тот, кто накопит самую большую сумму всех чеков!
Хватит копить деньги, копи покупки!
*Чеки регистрируются только в день покупки.