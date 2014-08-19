На переходе велосипедист становится пешеходом

Дошкольники из семи детских садов города в светоотражающих жилетах и защитных шлемах вместе с родителями составили на асфальте пешеходный переход из сделанных собственноручно слоганов «По переходу пешком!», а затем перевезли велосипеды через этот переход.
Проблема пересечения проезжей части велосипедистами на пешеходных переходах города актуальна. При таких обстоятельствах в Тюмени регулярно происходят дорожные аварии. Резкое появление велосипедиста, порой, заставляет водителя авто нажать на тормоз и получить удар от невнимательного водителя сзади. Иногда велосипедист, разогнавшись, влетает прямо в бок поворачивающего на свой зеленый сигнал светофора автомобиль.
«Для того, чтобы еще раз обратить внимание тюменцев на проблему, и призвать к безопасному поведению на дороге, Госавтоинспекция организовала сегодня флешмоб на Центральной площади, в нем приняли участие более 60-ти детей, а также их родители», — говорят в ГИБДД.
Малыши очень серьезно отнеслись к составлению на площади зебры с призывом «По переходу — пешком!». Каждый ребенок сам прикреплял свою букву. От помощи родителей многие дети отказались, поэтому на их долю пришлось снимать весь процесс на камеры и мобильные телефоны.
На память каждому дошкольнику инспекторы ГИБДД вручили банданы и памятки о безопасности юных велосипедистов. Всех детей угостили соком — в Тюмени сегодня очень жаркая погода.
По пешеходному переходу только пешком. И не нужно играть собственной жизнью.