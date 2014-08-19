На переходе велосипедист становится пешеходом

«Для того, чтобы еще раз обратить внимание тюменцев на проблему, и призвать к безопасному поведению на дороге, Госавтоинспекция организовала сегодня флешмоб на Центральной площади, в нем приняли участие более 60-ти детей, а также их родители», — говорят в ГИБДД.