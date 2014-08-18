В Тюмень приехали еще 173 беженца с Украины

Всех беженцев встречали на ж/д вокзале представители правительства региона, а также сотрудники МЧС и УФМС. Нуждающихся снабдили медикаментами и сухим пайком.
В настоящее время украинские переселенцы находятся в пункте временного размещения в Ишиме, все они поставлены на миграционный учет. В пунктах организовано консультирование по вопросам трудовой миграции и получения разрешительных документов.
Кроме того, еще 19 украинских беженцев прибыли в Тюмень из Самары. Все они выразили желание проживать и работать в столице Тюменской области. Размещение переселенцы получили в поселке Тараскуль.