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В Тюмень приехали еще 173 беженца с Украины

18 августа 2014, 12:15
В минувшие выходные, 16 августа, Тюмень приняла еще 173 переселенца с Украины. 33 человека приехали из Ростова-на-Дону, еще 140 — из Крыма, сообщает Управление федеральной миграционной службы по Тюменской области.

Всех беженцев встречали на ж/д вокзале представители правительства региона, а также сотрудники МЧС и УФМС. Нуждающихся снабдили медикаментами и сухим пайком.

В настоящее время украинские переселенцы находятся в пункте временного размещения в Ишиме, все они поставлены на миграционный учет. В пунктах организовано консультирование по вопросам трудовой миграции и получения разрешительных документов.

Кроме того, еще 19 украинских беженцев прибыли в Тюмень из Самары. Все они выразили желание проживать и работать в столице Тюменской области. Размещение переселенцы получили в поселке Тараскуль.

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