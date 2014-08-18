«Тюмень» сыграла вничью с клубом из Хабаровска

Тем не менее счет был все же открыт хозяевами на старте второй половины встречи. На 43-ей минуте «СКА-Энергия» создала гол практически из ничего. Только что вышедший на замену Василий Плетин, чтобы избежать контратаки со стороны гостей, пробил в сторону ворот сибиряков. Мяч ударил точно под перекладину, что стало полной неожиданностью для голкипера черно-белых Рената Соколова, который как раз вышел из ворот.