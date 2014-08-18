«Тюмень» сыграла вничью с клубом из Хабаровска

Оба гола были забиты во второй половине игры. В ходе первого тайма обе команды создали несколько опасных моментов, однако, все они не увенчались успехом. У тюменцев, к примеру, мог отличиться Дмитрий Зарва, но его удар головой по воротам был отбит вратарем хозяев Антоном Козорезом. Ответный мяч едва не прилетел в ворота «Тюмени» на 36-ой минуте. Удар нападающего прервал полузащитник гостей Андрей Павленко.
Тем не менее счет был все же открыт хозяевами на старте второй половины встречи. На 43-ей минуте «СКА-Энергия» создала гол практически из ничего. Только что вышедший на замену Василий Плетин, чтобы избежать контратаки со стороны гостей, пробил в сторону ворот сибиряков. Мяч ударил точно под перекладину, что стало полной неожиданностью для голкипера черно-белых Рената Соколова, который как раз вышел из ворот.
Сравнять счет «Тюмени» удалось к 79-ой минуте после серии замен, проведенных Константином Галкиным. На поле вышли Сергей Данилов, Ладо и Владимир Коробка. На 74-ой минуте на поле был выпущен также Клейтон. В итоге Коробка забил свой дебютный гол за «Тюмень».
Таким образом, результатом семи туров в регулярном чемпионате для «Тюмени» стали восемь набранных очков и 11 место в турнирной таблице. Следующую игру турнира тюменцы проведут уже в воскресенье, 24 августа, с ФК «Химик» из Дзержинска.