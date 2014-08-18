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Не хотел ходить пешком — купил фальшивые права в интернете

18 августа 2014, 14:34
В Тюмени вынесен приговор 39-летнему Павлу Головану, который был задержан с поддельным водительским удостоверением в июне этого года на улице Широтной. Перед этим его неоднократно лишали настоящих прав.

В ходе суда было установлено, что в 2010 году Голована трижды останавливали пьяным за рулем и лишали водительского удостоверения. В общей сложности без главного документа водителя он должен был провести 4 года и 11 месяцев.

Тем не менее пешком Голован ходить не захотел, заказав себе через интернет поддельные права. 22 июня его за рулем Ford Fusion остановил наряд ДПС, во время осмотра и выяснилось, что нарушитель катается по городу с подделкой.

Против Павла Голована было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Мировой судья Ленинского округа Тюмени посчитал, что наиболее справедливым наказанием за это преступления станут 120 часов бесплатных общественно полезных работ.

#Новости#Прокуратура#Водительское удостоверение#Подделка документов#УГИБДД по Тюменской области#Водители#Транспорт#Алексей#Общество
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