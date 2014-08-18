Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» пройдет через Тюмень

Напомним, что в Тюмени 26 июля в Тенистом сквере был официально открыт памятник отцу. Он представляет собой фигуру мужчины, который держит за руку сына, а на руках — дочку. На постаменте, на котором установлен памятник, написано: «Отцовство — это дар». Об этом сообщает департамент информационной политики Тюменской области.