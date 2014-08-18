Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» пройдет через Тюмень

Масштабная акция в поддержку многодетной семьи стартовала 20 июня на форуме уральской молодежи «Утро» и призвана привлечь внимание общественности к проблемам семьи, роли отца в ней, способности молодых людей брать на себя ответственность за большую семью, возрождая традиционные семейные ценности.
Официальный старт мотопробега состоялся 26 июля во Владивостоке. Маршрут проходит через 6 федеральных округов, охватив 26 краевых и областных городов и 24 православные епархии. Более 15 000 километров — от Тихого океана до берегов Невы — проедут на своих «железных конях» мотоциклисты при поддержке мотоклубов России. По пути следования пройдут мероприятия в воинских частях, кадетских корпусах, детских домах, школах.
В Тюмени участники посетят Троицкий монастырь. Здесь же запланировано проведение молебна, встреча со слушателями тюменского духовного училища, общение в формате «Мужской разговор» об ответственности, традиционных семейных ценностях, позитивном отношении к многодетности. В завершение встречи состоится передача флага «Отцы Тюменской области за многодетную семью».
Финал Всероссийской акции пройдет 9 сентября в Москве, в канун открытия VIII Всемирного конгресса семей на Нахимовском проспекте. Организаторы планируют передать Президенту России книги с собранными по всей стране подписями в поддержку многодетной семьи, а также выступят с предложением о введении нового общероссийского праздника — День отца, 25 октября, в день рождения благоверного князя Дмитрия Донского.
Напомним, что в Тюмени 26 июля в Тенистом сквере был официально открыт памятник отцу. Он представляет собой фигуру мужчины, который держит за руку сына, а на руках — дочку. На постаменте, на котором установлен памятник, написано: «Отцовство — это дар». Об этом сообщает департамент информационной политики Тюменской области.
Фото: yaplakal.com