Избившие тюменца ППСники изучают материалы дела перед судом

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня полицейские усадили потерпевшего в служебную машину и отвезли в лесополосу на 7-ой километр трассы «Тюмень — Курган». Там его избили, причем не только руками, но и палками, а затем оставили в лесу. Поводом для агрессии, по данным следствия, стало замечание со стороны потерпевшего, которое он адресовал патрульным.