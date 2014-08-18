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Избившие тюменца ППСники изучают материалы дела перед судом

18 августа 2014, 17:45
Следственный отдел по г. Тюмень завершает расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы, которые в начале июня избили и вывезли в лес 25-летнего тюменца. В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
Сюжет
Полиция

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня полицейские усадили потерпевшего в служебную машину и отвезли в лесополосу на 7-ой километр трассы «Тюмень — Курган». Там его избили, причем не только руками, но и палками, а затем оставили в лесу. Поводом для агрессии, по данным следствия, стало замечание со стороны потерпевшего, которое он адресовал патрульным.

Вскоре после инцидента оба сотрудника полиции были привлечены к уголовной ответственности по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с применением насилия), сообщают в Следственном управлении СК по Тюменской области. Также они были уволены из органов внутренних дел.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а после в суд для рассмотрения по существу.

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