Девушке-подростку дали 2,5 года за убийство новорожденной дочки

Труп новорожденного ребенка был найден в притоке реки Кармак 1 мая местным жителем, который и сообщил о зловещей находке в полицию. Вскоре была установлена и подозреваемая в преступлении. Выяснилось, что накануне вечером в своем доме девушка родила здоровую девочку. Затем она завернула живого ребенка в наволочку, сунула в полиэтиленовый пакет и выбросила в воду.