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Девушке-подростку дали 2,5 года за убийство новорожденной дочки

18 августа 2014, 13:24
Тюменский районный суд вынес обвинительный приговор 16-летней девушке, которая родила и выкинула в реку новорожденную дочку весной текущего года. Подсудимая получила 2,5 года условно с испытательным сроком.
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Дети

Труп новорожденного ребенка был найден в притоке реки Кармак 1 мая местным жителем, который и сообщил о зловещей находке в полицию. Вскоре была установлена и подозреваемая в преступлении. Выяснилось, что накануне вечером в своем доме девушка родила здоровую девочку. Затем она завернула живого ребенка в наволочку, сунула в полиэтиленовый пакет и выбросила в воду.

Против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Вынося приговор, суд учел смягчающие обстоятельства преступления: несовершеннолетний возраст обвиняемой, а также признание ею вины и раскаяние в содеянном.

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